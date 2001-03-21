Kedi ezeli düşmanı fareyi kargadan böyle kurtardı

Bir kedinin ezeli düşmanı fareyi karganın avı olmaktan kurtarmak için harcadığı çaba vatandaşları şaşkına çevirdi.

Emirgan Camii'nde ezeli düşman olarak bilinen kedi ile farenin bir kargaya karşı gerçekleştirdiği mücadeleyi vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kamerayla çekilen görüntülerde bir karga, cami avlusunda bulunan fareyi yakalamak için hamle yapıyor. Bu sırada kedi durumu fark eden fareyi patileri arasına alıyor. Karga bir köşede dururken, kedi fareyi ilk önce uzak bir noktaya götürüyor. Kedinin fareyi bu noktaya bırakmasının ardından karga fareyi avlamak için bir hamle daha yapıyor. Bunun üzerine kedi fareyi yine ayaklarının arasına alıp koruyor. Karga fareyi avlayamayacağını anlayıp uzaklaşırken, kedinin ezeli düşmanıyla oyun oynamaya devam ettiği görülüyor. Ardından kedi fareyi serbest bırakıyor.