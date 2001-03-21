Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de konuştu

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Sivrihisar mitinginde halka hitap etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da konuşma yaptı. "İster 'Evet' kullansın, ister 'Hayır' kullansın bütün vatandaşlarımın benim başımın üstünde yeri var. Ben 'Niye böyle oy kullandın' diye hiçbir vatandaşımı suçlamam" diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında arkasındaki 'çatı' manzarası dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, partisince Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen mitingde, dedelerinin bulunduğu topraklara geldiğini, Seyyid Mahmud Hayrani ve Nasreddin Hoca'nın bu topraklardan olduğunu belirterek, ata toprağında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"NEDEN EVET OYU VERİLECEĞİNİ ANLATIN"

Bu güzel ülkede beraber, huzur içinde yaşamayı arzu ettiklerini, herkesin işi, aşı olsun istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu güzel ülkede bereket olsun istiyoruz. Bereketli topraklar olsun istiyoruz. Bu güzel ülkede hep birlikte düşüncelerimizi rahatlıkça açıklayalım, hep birlikte kardeşçe yaşayalım istiyoruz. Bunların olmasının güvencesi özgürlükçü bir anayasadır. Herkesin hakkının teminat altına alındığı bir anayasadır. 'Bizim haklarımız nasıl teminat altına alınır?' Bir anayasayla. Şimdi önümüze bir anayasa değişikliği getirdiler. Diyorlar ki 'buna Evet oyu verin.' Biz de şunu söylüyoruz; O zaman çıkın vatandaşa neden Evet oyu vereceğini anlatın. Vatandaş da bunu dinlesin. Bunu yapmıyorlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar benimle hesabınız varsa sizin istediğiniz bir televizyon kanalında oturalım konuşalım, hesaplaşalım itirazım yok. Ama mesele memleket meselesi, mesele başka. İktidar sahiplerine, buna 'Evet' diyen siyasi liderlere de soruyorum; Bu anayasa değişikliği işsizliği çözecek mi? Çözmeyecek. Bu anayasa değişikliği bütün komşularımızla barış havası estirecek mi? Estirmeyecek. Bu anayasa değişikliği çiftçinin mazotunun fiyatını düşürecek mi, terörü bitirecek mi, dolardaki artışı durduracak mı, her eve huzur, bereket getirecek mi, işgal edilen 18 adamızın geri alınmasını sağlayacak mı, demokrasinin önündeki engelleri kaldıracak mı? Kaldırmayacak. O zaman güzel bir soru soralım: Bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar?"

"BİR KİŞİ İSTEDİĞİ KADAR BAŞKAN YARDIMCUSU TAYİN EDECEK"

Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı sayısının ne kadar olacağına ilişkin bir bilgi bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çıktım dedim ki kaç tane başkan yardımcısı olacak? 10 mu, 20 mi, 50 mi, 100 mü? Sayı belli değil. Diyorlar ki '1, 2, bilemedin 3.' Nerede yazıyor? Bunu söyleyen kişiye buradan soruyorum, 'Anayasaya değişikliğinde başkan yardımcısı en fazla 3 tane olacak' diye bir ifade varsa ben öğrenmek isterim. Baktım yok. Olur ya bir daha baktım, yine yok. Olur ya yine yanlış bakmış olabilirim anayasa hukuku hocasına sordum. 'Hocam benim görmediğim bir şeyi bunlar yazmış olabilirler biz bir hata yapmayalım, sen bir bak' dedim. O da 'Yok' dedi. 'Emin misiniz' dedim. 'Vallahi yok' dedi. Olmayan bir şeyi varmış gibi millete satmaya çalışıyorlar. Diyorlar ya 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor.' Asıl siz doğruları söylemiyorsunuz. Anayasa metninde ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 100 ne bin başkan yardımcısı sayısı hiç yer almıyor. Kimin keyfine bağlı, bir kişinin keyfine bağlı, bir kişinin arzusuna bağlı. Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı tayin edecek. İster 50, ister 500. Deniyor ki 'En fazla 3.' Senden sonra gelen adam diyecek ki 500, ondan sonra gelen adam diyecek ki 50, ondan sonra gelecek adam diyecek ki bin 500, 'Sınır var mı?' Sınır yok. O nedenle söylüyorum. millete doğruları söylemiyorlar. Bakan sayısı belli mi? O da belli değil. Kimler bakan olacak, o da belli değil. Kim belirleyecek? Bir kişi belirleyecek. Kim karar verecek, bir kişi karar verecek.

"HAYIRLI BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük, bir kişinin aklı mı yeter 80 milyonun aklı mı yeter, her şeye bir kişi mi karar versin, yoksa millet mi karar versin? O zaman sandığa gideceğiz, hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız, demokrasimizi güçlendireceğiz, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacağız ve hep birlikte 'Hayır' oyumuzu bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz. Diyeceğiz ki 'Demokrasiyi yok etmek istediler, çocuklarımızın geleceğini almak istediler, birlikteliğimizi bozmak istediler, gerginlik yaratmak istediler ama biz buna izin vermedik.' 'Nasıl izin vermeyeceğiz?' Hayır oyumuzu kullanarak, hayırlı bir iş yaparak 'Buna izin vermedik' diyeceğiz.

"EVET DİYENLERİN DE..."

Birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. O nedenle Sivrihisarlıların 16 Nisan'da sandığa gitmelerini istiyorum. İster 'Evet' kullansın, ister 'Hayır' kullansın bütün vatandaşlarımın benim başımın üstünde yeri var. Ben 'Niye böyle oy kullandın' diye hiçbir vatandaşımı suçlamam"