Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ilçesindeki programı öncesinde Arzu Esendemirci ile ve Cevdet Ataman çiftinin nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, gelin Arzu Esendemirci’nin nikah şahitliğini yaptı.

Nilüfer ilçesinde Plaza 16’daki programına gelen Kılıçdaroğlu, Arzu Esendemirci ile ve Cevdet Ataman çiftinin nikah törenine katıldı. Gelin Arzu Esendemirci’nin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, nikah defterini Arzu Esendmirci’ye verdi. Törenin ardından Plaza 16’daki Karadeniz dernekleri üyeleriyle bir araya Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı partili olmamalı, tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı milleti temsil edecek. Ancak partili bir cumhurbaşkanı olursa onu ilde ve ilçede parti başkanları temsil edecek" dedi.

"Herkesin düşünmesi lazım, hepimizin sorumluluğu var" diye devam eden CHP lideri, "Benim de sorumluluğum var, tek tek hepimizin de sorumluluğu var. Hepimiz tek tek vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Onlara doğruları anlatacağız. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz, huzurlu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği, kimsenin inancından ötürü ötekileştirmediği, herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye özlemi içinde gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız" ifadelerini kullandı.

ŞOFÖR ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odasında taksi, servis ve minibüs şoförleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ’doğruyu konuşmuyor’ diyenlere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bana ’doğruyu konuşmuyor’ diyenlere sesleniyorum. Gelsinler, kendi istedikleri televizyon kanalında tartışalım" dedi. Kılıçdaroğlu, yeni anayasayı freni patlak bir otobüse benzetti ve kendisini dinleyenlere, "Siz olsanız çocuklarınızı freni patlak bir otobüse bindirir misiniz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasının ardından Bursa Podyumpark’ta iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Samet Doğru - Abdullah Çibir