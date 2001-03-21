Kemal Kılıçdaroğlu: Tek güvencemiz Allah'ımız

Burdur Yeni Sanayi Kooperatifinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Binali Bey ayrı, Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz. Siz Binali Bey'in ayrı telden çalacağını düşünüyor musunuz? Hayır. 500 metre öteden Sayın Erdoğan'ı görse önünde 80 düğüm olsa 8 saniyede ilikler. Öyle ayrı telden çalma falan yok." ifadesini kullandı.

"TEK GÜVENCEMİZ ALLAH'IMIZ"

Bir televizyon programında karşılıklı oturup 18 maddeyi konuşmak istediğini ancak buna olumlu yaklaşılmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çıkamıyorlar. Tartışma yapamıyorlar. Bakın devletin forsunu, arabalarını, uçaklarını, otobüslerini, parasını kullanıyorlar, televizyonlarını kullanıyorlar ama 'evet'i bir türlü anlatamıyorlar. Bizim hiçbir imkanımız yok, tek güvencemiz var. Allah'ımız ve vatandaşımız var. Bizim güvencemiz de öyle. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp bunu anlatacağız. Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun sağcısı solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz. Çocuklarımızı, demokrasimizi düşünüceğiz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı, Erzurum'u, Sivas'ı ve Amasya Tamimi'ni düşüneceğiz."

"ANAYASALAR UZLAŞMA BELGELERİ"

Anayasaların vatandaşın geleceğini, haklarını güvence altına alan toplumsal uzlaşma belgeleri olduğuna dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her vatandaşın geleceğini, hakkını güvence altına aldığını anlattı.

Vatandaşların geleceğinin bir kişiye emanet edilemeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 milyonun geleceği bir kişiye emanet edilmez. 'Olsun, 80 milyonun geleceğini bir kişiye emanet edelim' derseniz o zaman 'evet' oyu kullanacaksınız. 'Bu yanlıştır' diyorsanız 'hayır' oyu kullanacaksınız. Partilerle ilgisi var mı? Hayır. Bir başkan gelir, 'Bunları yapmayacağım' diyebilir. Ama başka bir başkan gelir 'Ben bunların hepsini değiştiriyorum, yeniden yapacağım' diyebilir. Asıl tehlike şu: Bir kişiye bu kadar yetki verirseniz, herhangi bir kişi, kurum, devlet, organizasyon, bir kişiyi kandırırsa, ikna ederse, 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Sandığa gideceksiniz. 'Evet' demenin vebalini hatırlatmak için söylüyorum. Bir kişi başkanı ikna ettiğinde 24 saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Nasıl? Çünkü başkana öyle yetkiler veriyorsunuz ki evet geçerse öyle yetkiler verilecek ki bütün müsteşarları, emniyet müdürlerini, valileri, genel müdürleri ve bütün komutanları, MİT müsteşarı dahil tamamını en geç 24 saat içinde değiştirebilir. Öyle '30, 35 yıl uğraşalım devlet kuralım' buna hiç gerek yok."