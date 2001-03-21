Kentsel dönüşümle İstanbul'da 704 bina yıkıldı

31.5.2017 - 14:17

İstanbul'daki 2 yıldır devam eden kentsel dönüşümle birçok bina yeniden yapılandırıldı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor. Farklı semtlerde hayata geçirilen projeyle birçok ev boşaltıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bağımlılar, uyuşturucu satıcıları, kapkaççılar ve gapsçılar gibi suçluların meskeni haline gelen eski binalar yıkılıp yeniden yapılmayı bekliyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

704 BİNA YIKILDI

Proje, "Metruk bina, terk edilmiş araç" adıyla hayata geçirildi. Eski binaların yıkımı için de gerekli görüşmelere başlandı.Görüşmeler sonucunda 704 binanın yıkımı gerçekleşti.

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