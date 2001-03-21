Kerkük'te Türkmenlerden 'bayrak' protestosu

Kerkük’te Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının kamu kurumlarına asılması kararını protesto etti.

Irak’ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmenler, IKBY bayrağının kamu binalarına asılmasını protesto etti. Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen protestoda, Türkmenler ellerinde Türkmen bayraklarıyla bir araya geldi. Kerkük’teki valilik binası önünde toplanan Türkmenler, yasanın ihlal edildiğini dile getirerek, valilikten bir yanıt alana kadar protestolarını sürdürme kararı aldı.

Kerkük İl Meclisi Irak Türkmen Cephesi (ITC) Grubu Başkanı Ali Mehdi yaptığı açıklamada, “IKBY bayrağının asılması kararı Türkmenler ve Arap vatandaşların izni olmadan alındı. Bu bize göre yasal değil, çünkü tek bir tarafın onayıyla yapılmıştır” dedi.

Muhammed Omer Serrac