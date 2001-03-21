Kerkük'te Türkmenlerden 'bayrak' protestosu

30.3.2017 - 00:50

Kerkük’te Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının kamu kurumlarına asılması kararını protesto etti.

Irak’ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmenler, IKBY bayrağının kamu binalarına asılmasını protesto etti. Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen protestoda, Türkmenler ellerinde Türkmen bayraklarıyla bir araya geldi. Kerkük’teki valilik binası önünde toplanan Türkmenler, yasanın ihlal edildiğini dile getirerek, valilikten bir yanıt alana kadar protestolarını sürdürme kararı aldı.

Kerkük İl Meclisi Irak Türkmen Cephesi (ITC) Grubu Başkanı Ali Mehdi yaptığı açıklamada, “IKBY bayrağının asılması kararı Türkmenler ve Arap vatandaşların izni olmadan alındı. Bu bize göre yasal değil, çünkü tek bir tarafın onayıyla yapılmıştır” dedi.

Muhammed Omer Serrac

 

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret