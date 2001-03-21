Kılıçdaroğlu Demirel'in mezarında

31.3.2017 - 23:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta ziyareti bünyesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Isparta'da önce Esnaf Odaları Kongre Merkezinde önce işadamlarıyla beraber olan Kılıçdaroğlu, ardından Süleyman Demirel Kongre Merkezinde muhtarlar, odalar, borsalar, kooperatifler, STK'ler ve kanaat önderleriyle buluştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından konvoyla 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi İslamköy'e gelen Kılıçdaroğlu, Demirel'in mezarı başında dua etti. Kılıçdaroğlu, duanın ardından taziye defterine "Türkiye'ye büyük hizmetleri olan Süleyman Demirel'i saygıyla yad ediyorum. Demokrasi mücadelesini asla unutmayacağız" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, ardından Süleyman Demirel'in hayattayken her gelişinde çay içtiği taş kahvede çay içip vatandaşlarla sohbet etti.

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