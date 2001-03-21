Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında söyledikleri şunlar;

"ŞİMDİ DE FETÖ'NÜN DAMATLAR KOLU ÇIKTI"

Söylemiştim FETÖ'cülerin baklavacılar, pastacılar kolu öğretim üyeleri Kavurmacı'lar fırıncılar vardı. Şimdi de FETÖ'nün damatlar kolu çıktı. Ne istediniz de vermedik diyenler dışarıda damatlar içeride. OHAL kararnameleri ile hak arayan insanlar içeride ama Türkiye'yi acımasız bir şekilde FETÖ'ye teslim edenler dışarıda. Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkıncaya kadar her türlü mücadeleyi yapmaya Türk milletine söz veriyoruz. Darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaracağız."

"EMEĞE HAKLARINI CHP VERMİŞTİR"

"Dün güzel bir toplantı yaptık. Kıdem Tazminatı Çalıştayı'ydı. Kıdem tazminatı konusunda Türkiye'nin en yetkin isimleri bu toplantıya katıldılar. Emek en yüce değerdir. İster fikir işçisi ister beden işçisi olsun. Emekle düşünüyoruz sorunları çözüyoruz. Emeğe haklarını CHP iktidarları vermiştir. Rahmetli Ecevit Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde toplu sözleşme ve grev hakkını getirmiştir. Daha sonra yine Sayın Ecevit Başbakanlığı döneminde işsizlik sigortası getirmiştir.

"SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNÜN"

Bir daha sandığa giderken haklarınızın korunması açısından oy verirken bir daha düşünün. Kim sizin haklarınızı savunuyor? Hangi parti sizden yana sizin karşısınızda? Bunu düşünerek oy kullanırsak o zaman işçi kardeşlerim geleceklerini daha iyi görebilirler. Biz işçi dostuyuz.

Darbeler işçi haklarına darbe vuruyor, peki darbeden sonra iktidara gelenler neden işçilerin hakkını vermedi? 1980 sonrası yapılan siyaset etnik kimlik inanç yaşam tarzı üzerinden oldu. İşçinin kimliği ne olursa olsun hakkını savunmak hepimizin görevidir. Sendikalılardan fazla taşeron işçisi var.

"KAYIT DIŞINI ÖNLEMENİN YOLU SENDİKA"

Kayıt dışı çalışmayı önlemek için komisyonlar kurulur. Bunlar hepsi hikayedir. Kayıt dışı çalışmayı önlemenin tek bir yolu vardır o da sendikalı olmaktır. Şimdi oturup düşünmek zamanıdır. Siz uzlaştığınız sürece hiçbir itirazımız olmaz. Ancak bir dayatma kültürüyle kıdem tazminatı TBMM'ye gelirse, yine sizin sözcünüz biz olur, her türlü demokratik hakkımızı kullanır, engellemeyi yaparız.

Bütün sendikalı sendikasız taşeron işçilere sesleniyorum siz insanca yaşamak istiyorsanız bu ülkede barış içinde yaşamak istiyorsanız sadece ve sadece gelip oy verebileceğini bir tek parti vardır. O partinin adı da CHP'dir.

"BİRAZ KİTAP OKU SAYIN BİNALİ YILDIRIM"

7 milyon işsiz var dedim. Bugün Binali Bey 7 milyon işsiz yok diyor. Bilmiyor diyor. Sayın Başbakan ben değil siz bilmiyorsunuz. Siz iş aramaktan umudunu kesenleri işsiz saymıyorsunuz çünkü. 2 milyon 489 bin kişi. Soruyorlar iş olsa çalışır mısın çalışırım diyor. Bana laf yetiştireceğine otur biraz kitap oku Sayın Binali Yıldırım.

"ZEYTİNLE İLGİLİ MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ"

Zeytin, Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen ağaçtır. Zeytinden ne istiyorsunuz zeytin ağacından ne istiyorsunuz? Ranta doymuyorlar şimdi zeytin ağacını nasıl yok ederiz onun çabası içindeler. 167 milyon zeytin ağacımız var. Zeytinyağı üretiminden dünya üretiminin yüzde 6'sını Türkiye tek başına yapıyor. Niçin zeytinle ilgili böyle bir karar geliyor TBMM'ye? Zeytin dalı barışın sembolüdür. 2002'den bu yana zeytin ağaçlarının katliamıyla ilgili kanun tasarıdır getirdiler. 6 kez parlamento reddetti. Maden arayacaklar madencilerin isteği üzerine. Servetse servet yerin üstünde bırak yerin altındakini. Zeytinle ilgili mücadeleyi parlamentoda yapacağız. Sizlerde dışarıda her türlü desteği verin.

"AK PARTİ RABİA SİMGESİNDEN VAZGEÇMELİ"

Dün bir olay yaşandı Suudi Arabistan dahil 7 ülke Katar'ı teröre destek vermekle suçladılar ve vatandaşlarını kendi ülkelerinden çıkmaya davet ettiler. Bereket ayında İslam dünyasının kendi içine düştüğü çelişkiye bakın. Karışan Ortadoğu'dan can kaybından akan kanlardan herkesin ders çıkarması lazım. Eğer siyaseti etnik kimlik inanç üzerinden yaparsanız acıyı ve kanı asla önleyemezsiniz. Bizim bu konuda hükümete önerilerimiz var. Katar İhvan'a desteğini kesmeli yani Müslüman Kardeşler'e. Bu konuda İhvan'ı destekleyecek siyasetten Adalet ve Kalkınma Partisi uzak durmalı. Aynı şekilde rabia simgesinden de vazgeçmeli. Çünkü Mısır Suudi Arabistan ve BAE Müslüman Kardeşler'i teör örgütü olarak görüyor. Ne yerli ne milli. Bir terör örgütünün 4 parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. İkincisi Yemen'deki kirli savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi lazım. Türkiye, Suudi Arabistan ile Katar arasında taraf olmamalıdır.

"O.K'NIN İFADESİ NEDEN GİZLENDİ?"

Zaman zaman iktidarı ve darbe yapanları eleştiriyorum darbe yapanların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Eğer gerçek failleri bulup ortaya çıkaramazsak darbeyle yüzleşmemiş oluruz. Ben bunları söylerken zaman zaman eleştiriyorlar. Siz FETÖ'yü mü destekliyorsunuz diyorlar. Bizim hayatımız Gülen cemaatiyle mücadelelerle geçti. Darbe ile ilgili kafamızda büyük sorular var. Komisyondaki arkadaşlarımız bizim tarihimize geçecek çok önemli bir raporu hazırlıyorlar. Sorduk arkadaş darbeyi araştırma komisyonu kurduk neden gereğini yapmıyorsunuz? Kaçtılar. Kim kaçtı? Siyasal iktidar kaçtı. Ayrıntılar ortaya çıkmasın millet yeteri kadar bilmesin diye. Bunu eleştirdiğiniz zaman şehit 249 kişinin malına vicdanına sahip çıkıyorsunuz. Adil Öksüz olayı ilk biz dile getirdik. Kim bu Adil Öksüz? Niye tutuklanmaz? En son MİT açıklama yapıyor.Bizim yaptığımız açıklamalar milli güvenliğimize zarar vermektedir. Adil Öksüz demek ki çok önemli bir adam. Nasıl oluyor da Adil Öksüz milli güvenliğimize zarar veriyor? O.K. diye birisi MİT'e gidiyor diyor ki orada da şunlar şunlar oluyor. İfadeler alınıyor MİT Müsteşarı helikopterle kaçırılacakmış. Sonra O.K.'nın MİT'te askerlerin darbe yapacağı da ifadeden çıktı. Askerlerin darbe yapacağını anlatan O.K.'nın bu ifadesi kamuoyundan niçin gizlendi? Sonra O.K. MİT elemanı olarak istihdam edilmeye başladı. Bir daha hiçkimse O.K.'nın ifadesine başvurmasın diye.

"BEN 249 ŞEHİDİN KANINI ARIYORUM"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı 11 Nisan 2017'de katıldığı programda darbenin olduğu gün hedef saptırmak amacıyla Erdoğan'ı bekleyen uçaklar var diyor. 3 ayrı noktada uçak bekliyorsa senin bundan haberin var bilgin var. Ben bu soruyu sormazsam karanlık noktalar nasıl aydınlanacak? MİT'in haberi var Genelkurmay'ın haberi var kimin haberi yok Binali Yıldırım'ın. Niçin haber verilmez? Ne MİT Müsteşarı ne genelkurmay başkanı hiç kimse başbakana telefon açıp söylemiyor. Ben 249 şehidin canını kanını malını arıyorum.

15 TEMMUZ'DA TUTUKLANAN 3 GÜNLÜK ERİN MEKTUBU

OHAL uygulaması ile Türkiye'de yeni bir darbe süreci başladı. Haklı haksız herkesi tutuklamaya başladılar. Bütün muhalifleri FETÖ'cü diye suçladılar. Geçen gün bir er mektubu daha geldi. Şöyle diyor 'Sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişimi günü birliğimde 3 günlük bir erdim. Bu 3 gün içinde yürüyüş eğitimden başka bir eğitim almamış bir askerlik yaptım. Tatbikat var diyerek hepimizi topladılar. Üzerinde hücum yeleği bile yoktu. Ben daha önce Ankara'ya ayak basmış biri değilim. Bizi araçlarla Ankara İl Emniyeti'nin önüne götürmüşler. Ömrüm boyunca eline silah değmemiş biriyim. O anda şok geçirdim donup kaldım. Polislerin araca gelmesiyle onlara sığındım. Ne olur sesim olur. Yetkilier sorun benim suçum fakir olup bedelli askerlik yapmamak seve seve asker ocağına gelmek mi yoksa devletimiz tarafından göreve getirilen komutanların emirlerine uymak mı yoksa polislere sığınmak mı? Beni 11 aydır cezaevinde süründen suçum nedir benim? 3 günlük askerim dedim aylardır bekliyorum her gün gözlerim kapıda ne gelen var ne giden. Kemal Bey zar zor geçinen bir aileyiz. Beni görebilmek için bile eşten dosttan borç alıp geliyorlar. 20 yaşımda psikolojim alt üst oldu. Tek çarem sizsiniz Kemal Bey diyor İsmail Sade diye bir er.