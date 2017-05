Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Türkiye'nin hayvancılıkta gerilediğinin altını çizdi.

TBMM'de MHP ve AK Parti'nin ardından CHP'de grup toplantısı düzenledi.

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ÖĞRENCİ DARBE YAPABİLİR Mİ?"

SARAY FETÖ'CÜ KAYNIYOR

"Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri burada. Öğrenci darbe yapabilir mi? Bu ailelerin paraları yok, parası olanların, adamı olanların tamamı çıktı. Bu öğrencilerin dışarı çıkması mümkün değil. Böyle vicdansızlık olur mu? Sözcü gazetesinin iki değerli elemanı, tutuklanma gerekçeleri "AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğunu bildirmeleri" böyler bir saçmalık olabilir mi? Üstelik saray FETÖ'cü kaynıyor

"İŞSİZLİK SORUNU İÇİN CHP'YE GELİN"

"Milyonlarca gencimiz işsiz. İşsizlik bütü kötülüklerin anasıdır. 5 milyon gencimiz ne okula gidiyor ne çalışıyor. Ne olacak bunlar? Bütün gençlere sesleniyorum işsizlik sorununu çözmek için gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir devrimin altına imza atalım.

"SIĞIR İTHALATINDA BİRİNCİYİZ"

Öte yandan Türkiye'nin işsizliğinin sebebinin üretim olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu; "Türkiye üretimden koptu. Türkiye sığır ithalatında Avrupa birincisi dünya ikincisi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Referandum sürecindeki uyarılar bugün bire bir yaşanıyor. Bugün ilk kez TBMM çift başlılığı yaşadı."

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU

"Beşiktaş'ın şampiyonluğu hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş'la ayrılmaz bir ikili olan Çarşı'ya buradan selamlarımı söylüyorum."

ŞİŞECAM İŞÇİLERİNİN GREVİ

"Hak arama kanallarını kapatırsanız insanları sokağa düşürürsünüz. Bakanlar Kurulu 'siz grev yapamazsınız' dedi. Şişecam işçilerinin grevi ne zamandan beri ulusal güvenlik sorunu oldu. Yeniden yasal süreç başlıyor, yeniden hak aranacak. Bu iktidardaki partinin işçinin haklarını kullanmasına engel olmak için her türlü çabayı gösterdiğini gösteriyor. Biz haklarını araya her işçinin her sendikanın yanındayız."

"MİLYONLARCA GENÇ İŞSİZ"

"İşsizlikten söz ediyorlar mı? 'İstihdam arttı' diyorlar. Nasıl artıyorsa işsizlik de artıyor. Gerçek milyonlarca gencin işsiz olduğu. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Eğer siz bu ülkede iş istiyorsanız, kamu görevlisi olmak istiyorsanız kapısını vuracağınız tek bir parti var. O partinin adı CHP. Bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye'yi düzeltmek mi istiyorsunuz? Siyasetin ahlaklı zeminde büyümesini mi istiyorsunuz? Gelin CHP'ye. Gelin hep birlikte bir devrimin altına imza atalım."

MAZOT FİYATLARI

"Madem ki bir ülkenin başbakanı traktörün deposuna koyulacak mazotun 'yüzde 50'sini biz vereceğiz' diyorsa, her türlü eyleminizi destekleyeceğiz. İsteyin."

SMA İLAÇLARI TEPKİSİ

"Referandum sırasında bir otelde SMA hastası çocukları olan bir grup aile benimle görüşmek istedi. O ailelerle birebir görüştüm. Dünyada yeni bir ilaç çıkmış ve fiyatı binlerce dolar. SGK 'ben karşılamam hükümet izin vermiyor' diyor. O ailelerden birisinin çocuğu hayatını kaybetti. 1 ilaç gelmedi ve o çocuk hayatını kaybetti."

"AK PARTİ GENEL BAŞKANI ÇİN'E GİDERKEN ÖZEL ARABASINI KARGO İLE GÖTÜRÜYOR"

"AK Parti'nin Genel Başkanı Çin'e ve ABD'ye giderken kendi özel arabasını kargo ile götürebiliyor. Ramazan ayındayız, hangi din bunu kabul eder? Hangi ahlak bunu kabul eder. Bu lüks ne? 8.5 yaşındaki Eymen bebeğin günahı onların boynunda. Eğer bir çocuk bir ilaç bulamadı diye, devletin gözleri önünde ölüyorsa, o devletin yönetenleri arabalarını uçakla gönderiyorsa o devlet devlet olmaktan çıkmıştır. Devleti siz böyle inşa edemezsiniz. Bir de bunlar 'biz Müslümanız' diye geçiniyorlar. Batsın sizin Müslümanlığınız. İsraftan kaçınmak Müslümanlığın temel kurallarından biri değil midir?"

SÖZCÜ'YE FETÖ OPERASYONU

"15 Temmuz darbe komisyonu yayınladı, o raporun da 319. sayfasında darbe girişminde bulunanların Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğunu zaten tespit ettikleri yazıyor. Sözcü ve Cumhuriyet inandığı davadan ödün verir mi? Vermez. Bilmedikleri o zaten."

HABERTURK