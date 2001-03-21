Kılıçdaroğlu ile Akşener 2019'u görüşecek

25.5.2017 - 10:30

CHP Lideri, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile ülke gündemine dair bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler için görüşmelerini sürdürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldikten sonra Demokrat Parti'ye de bir ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, bir sonraki adresini açıkladı.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP Lideri, Meral Akşener'le ülke gündemine dair bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

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