Kılıçdaroğlu Kayseri'de bozkurt işareti yaptı

Daha önce "Biz de ülkücüyüz, biz de milliyetçiyiz" diyen Kılıçdaroğlu, Kayseri'de vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde mitinglerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün durağı Kayseri oldu.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.
Daha önce, 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş için oy isteyen Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle gezerken bozkurt işareti yapmıştı.
Öte yandan, CHP Lideri geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada da milliyetçiliğiyle ilgili; "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz." ifadelerine yer vermişti.