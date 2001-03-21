Kılıçdaroğlu Kayseri'de bozkurt işareti yaptı

BOZKURTLA SELAMLADI

Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCEDE BOZKURT İŞARETİ YAPMIŞTI

Daha önce, 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş için oy isteyen Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle gezerken bozkurt işareti yapmıştı.

"BİZDE ÜLKÜCÜYÜZ BİZDE MİLLİYETÇİYİZ"

Öte yandan, CHP Lideri geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada da milliyetçiliğiyle ilgili; "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz." ifadelerine yer vermişti.