Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı'nın davetini reddetti

Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı'nın davetini reddetti
7.6.2017 - 18:20

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanı Kahraman'ın yapacağı içtüzük toplantısına katılmayacağı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın içtüzük konulu görüşme davetine katılmayacak.
Kahraman, Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanlarını, anayasa değişikliği sonrası çıkarılması gereken uyum yasaları ve içtüzük konusunu görüşmek üzere görüşmeye davet etmişti.
Kahraman, AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Grup Başkanlığına gönderdiği davette, 8 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te, Meclis İçtüzüğünde yapılacak değişikliğe ilişkin Meclis Başkanlık Divan Salonunda toplanma çağrısı yamıştı.
16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğiyle birlikte yürürlüğe giren düzenlemelere uyum için Meclis içtüzüğünün en geç 6 aylık süre içinde değişmesi gerekiyor.

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