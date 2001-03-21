Kılıçdaroğlu muhtarlara seslendi : Tarihimizde tek adam yok heyet var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da muhtarlara ve STK temsilcilerine seslendi. Anayasa referandumuna ilişkin konuşmasında Kılıçdaroğlu, geçmişten örnekler verdi ve "Tarihimizde tek adam yoktur, heyetler vardır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün vatandaşları kucaklaması lazım. Tarihimiz böyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Öncesinde 1915'te Çanakkale, yedi düvel Çanakkale'yi geçmek istedi ama geçilmedi. Bir kişinin attığı imza, düşman gemilerinin gelip Marmara'da demirlemesine yol açtı. Amasya Genelgesi'nde "milletin istikbalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır" denir. Bu cümleyi sakın unutmayın. Sonra Erzurum ve Sivas kongreleri. Hiçbirisinde tek adam yoktur; heyetler vardır.

'BU GÜZEL ÜLKEDE NEDEN KUTUPLAŞIYORUZ?'

Bugün Nevruz. Bahar hepimizin kanını kaynatır, tabiatın uyandığını görürüz. Girişi bu şekilde yapmamın nedeni şu; ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Bu güzel ülkede neden kutuplaşıyoruz? Halka hizmette yarışalım. Neredeyse komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorguluyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, ortak paydalarımız var. Bayrağımız, şehitlerimiz… Bir arada beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ormanda her türden ağaç var, tabitanın uyumu vardır, insanoğlu bozmazsa. Demokratik toplumlarda uyumu sağlayan temel kanun anayasadır, toplumsal uzlaşma belgesidir. Anayasalar, toplumu bölmemeli ayrıştırmamalı.

'BİR KİŞİ MUHTARLIKLARI KAPATABİLİR'

İnsan dışında aklını kullanan başka bir canlı yok. Hata insana mahsus o nedenle. Biz şimdi bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Bir kişiyi olağanüstü yetkilerle donatıyoruz. 'Ne tür yetkiler veriyoruz' diyeceksiniz. Bir başkan seçilir ve bir kararname yayınlar, 'muhtarlıklar kaldırılmıştır' der, o kadar. Bu yetki doğrudur diyorsanız, verilmelidir deniliyorsa 'evet', yanlıştır deniliyorsa 'hayır' oyu kullanılacak. Bu kadar basit. O kişiye aynı zamanda TBMM'yi fesih yetkisi veriyoruz. İstediği zaman seçime götürme yetkisi veriyoruz.

'AFGANİSTAN'DA BİLE SEÇİMLE GELİYOR'

Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili her türlü kararı alabilecek. Mesela kaç bakanlık olacağını sadece başkan bilir. 10 tane mi, 50 tane mi, yoksa hiç olmayacak mı? Peki kaç başkan yardımcı olacak.

Afganistan'da bile iki başkan yardımcısı seçimle gelir, bizde sayı belli değil; seçimle de gelmiyor. Buna doğru diyorsanız 'evet', doğru değildir diyorsanız 'hayır' oyu kullanacaksınız.

'BUNUN PARTİLERLE BİR İLGİSİ YOK'

Kendimize bir soru daha soracağız. Başkan taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı. Yeni sitemde başkan parti başkanı da olacak. Oyunuzu ona göre vereceksiniz. Bunun partilerle bir ilgisi yok. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz o ayrı bir şey. Bize 'neden Anayasa Mahkemsi'ne gitmediniz' diyorlar. "Milletin istikbalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır" değerli arkadaşlar.sandığa öyle gidin. Milletin kaderini

mahkemeye bırakamayız arkadaşlar. Demokrasi istiyorsa gidip oyunu kullanacak. Otoriter rejim istiyorsa gidip oyunu kullanacak. Benim sizden tek isteğim, sandığa giderken düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun, oturun, konuşun, tartışın öyle gidin. Yanlış yaptı diyelim, A başkanı yanlış yapmaz da, 10 sene sonra B başkanı gelir yanlış yapar. Bu kadar yetkiyi tek kişiye vermek doğru mu? Bu kadar yetki verdiğimiz başkan hiçbir yerde hesap vermeyecek.

'APARTMANDA GÖRDÜĞÜMÜZ TİTİZLİĞİ TÜRKİYE'YE ÇOK GÖRÜYORUZ'

Önerilen sistemde güven oyu diye bir şey yok. Sözlü soru önergesi de yok. Gensoru da yok. Diyeceksiniz ki bu milletvekilleri ne yapacak; maaş alacaklar.

Sözlü soru önergesi nedir biliyor musunuz? Samsun'da mesela bir vatandaş, hastanede sorun yaşadı. Yol yapılmadı ya da. Oranın milletvekili çıkar, ilgili bakana "Niye böyle oldu?" diye sorar. Niye sorulmuyor arkadaşlar? Çoğunuz apartmanda oturuyorsunuz. Aidat ödüyorsunuz, o aidat paraları nereye harcanıyor? Bir de denetleme kurulu var, onu da seçiyorsunuz. Denetliyor. Yeni modelde, bir apartmanda öngördüğümüz titizliği, 80 milyon vatandaşın olduğu Türkiye'ye çok görüyoruz.