Kılıçdaroğlu’na sazlı-sözü soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bir otelde Kars, Ardahan, Iğdır şehirlerinin dernek, vakıf ve federasyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Katılımcılar, CHP liderine sorular yöneltti. Toplantıda Karslı aşıklar, Kılıçdaroğlu’na saz çalıp söyleyerek sorular yöneltti.

Aşıklar, sazlı-sözlü sorularından ardından, ‘’Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’’ türküsünü söyledi. Türküyle birlikte, katılımcılar oyun oynadı.

Oyuna, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eşlik etti. Oynanan oyunun ardından CHP liderine Türk bayrağı hediye edildi.