Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

Atatürkçülüğün yanlış öğretilmesinden şikayet eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Atatürkçülüğün iki ayağı vardır; Özgürlük ve bağımsızlık"

Ankara'da muhtarlara hitap eden Kılıçdaroğlu, konuşmasında Atatürkçülükten yakındı:

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BİZE YANLIŞ ÖĞRETİYORLAR"

"Değerlik arkadaşlar Atatürkçülüğü bize yanlış öğretiyorlar. Atatürkçülüğün iki ayağı var: Birincisi 'Özgürlük ve Bağımsızlık ben karakterimdir' der. İkincisi üreten Türkiye"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

"Program olursa Düzce’de tabi ki miting yapacağız. Şu anda 9 vekilimiz Düzce’de çalışıyor. Şu anda fazla mitingi yapmıyoruz. Mitingden fazla, biraya gelip konuşmaya ihtiyacımız var. Ülkenin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Ortak aklı egemen kılmamız gerek. Birlikte oturup kararımızı vereceğiz.

BİR KARARNAMEYLE MUHTARLIKLAR BİTEBİLİR

Tüm arzumuz sivil toplumun güçlenmesi ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki, yasal altyapısı olan sendikalar bile sesini çıkaramıyor. Bir kararname ile muhtarlıkları kaldırabilirler. Söylediklerimi çarpıtıyorlar. Ben hiç bir zaman belediyeler kapatılır demedim, muhtarlıklar için dedim. Türkiye’de bütün muhtarların oturup düşünmesi lazım.

Yeni anayasada yerel yönetimlerle ilgili hiçbir şey yok. Bu Anayasa değişikliği ülkenin hangi sorununu çözüyor? Bu Anayasa ile rejimi değiştirip, tek adam sistemine geçilecek.

BU SORUNUN YANITINI BANA VERMESİ GEREKEN BAHÇELİ'DİR

AKP’liler “Bu değişikliği yapacağız, Anayası’nın ilk 4 maddesini değiştireceğiz” dediler Meclis’te. İtirazlar üzerine tekrar kürsüye geldi, aynı sözlerini tekrarladı. Bu sorunun yanıtını kim verecek. Bu sorunun yanıtını bana göre vermesi gereken Devlet Bahçeli’dir. Ülkücülerin vatana bağlı olduğunu biliyorum, en ufak bir endişem yok. Bu değişikliğin oylanmasında dikkatli ve sorumlu davranmak zorundayız"