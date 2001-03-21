Kılıçdaroğlu'ndan Hayır çadırına ilginç temenni

29.3.2017 - 00:10

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu..

umhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı bu toplumun ortak değeridir. Makamı ortak değer olarak kabul etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı da ‘tarafsızlığı’ nedeniyle bizim ortak değerimiz olmak zorundadır. O makama oturan kişinin Türkiye’nin 80 milyonunu kucakladığını, tarafsızlığıyla bunu kanıtladığı sürece makamını yüceltmiş olur. Bizim vatandaşımız özel bir yeteneğe sahiptir. Keşke burada sayın Yıldırım ve Erdoğan'ın da yeri olsaydı. Onların beğendiği gazeteciler olsaydı. Hiçbir tartışmadan kaçınmıyorum.

Kullandığı dil Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor. Referandum konusu Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. Her dönemi tartışabiliriz. Benimle ilgili her dönemi, çocukluğum dahil tartışırız. Ama ben çocukluğumdan bu yana bütün tartışmalara hazır olduğumu söylüyorum. Onlar da hazır olsunlar oturup tartışırız. Oturup iki uygar insan gibi tartışırız.

Ben de evet çadırına denk gelirsem tabii ki ziyaret ederim. Oradakiler umarım Cumhurbaşkanına bir saygısızlık yapmamışlardır.

REFERANDUM ANKETLERİ

Bana gelen bütün anket sonuçlarında Hayır oyları önde. Bunun böyle olduğunu alanlarda da görüyorsunuz.

En çok zorlandığımız soru şu; memleketin bu kadar sorunu var. Taksiciler soruyor; biz sigorta paramızı ödeyecek kadar bile para kazanamıyoruz. Ekonomide ciddi kırılmalar var. Bu kadar sorun varken bunları çözmezdeken neden referandumu getirdiniz. Türkiye’nin acil ihtiyacı anayasa değişikliği değil ki.

Getirilen 18 madde içinde darbeyi engelleyecek hüküm yok. Asıl sorunu 2010 referandumu ile yarattılar. Çift başlılıkla hiç alakası yok. Aslında anayasa değişikliğiyle çift başlılık gelecek. Bir kişiye devlet teslim edilir mi? Bir siyasetçi diyebilir mi 'Ben her şeyi biliyorum' diye. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkeler gelişmeş ülkelerdir. Devlet de bütün bu ayrıntılar üzerinde gelişir. Biz şimdi bu yetkileri tek bir kişiye veriyoruz. Bu olmaz.

Çift başlılıkla hiç alakası yok. Aslında anayasa değişikliğiyle çift başlılık gelecek.

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