Kılıçdaroğlu'ndan Katar kriziyle ilgili flaş açıklamalar

CHP İKTİDAR OLURSA...

İktidar olduklarında 80 milyonluk Türkiye'nin her kesimini kucaklayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu; memlekete huzuru, barışı getirmenin ve kutuplaşmayı ortadan kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

KATAR KRİZİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye huzur geldiği zaman Ortadoğu'ya da huzurun geleceğini savunarak, şöyle devam etti: "Bakın Katar'ı görüyorsunuz. Ortadoğu'da son iki günde yaşananları görüyorsunuz. Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız. Kul hakkı yenilmemesi gerektiğini birbirimize anlattığımız bir aydayız. Huzuru aradığımız bir aydayız. Peki İslam dünyasında neden kan akıyor? Neden İslam dünyası birbirine girdi?

"ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ BİR ŞEY VARDIR..."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir şey vardır, 'Arap dünyasıyla dost olacaksınız ama Arap dünyasıyla devletlerin arasında taraf olmayacaksınız.' Biz taraf olmayacağız ama bütün dünyayı kucakladığımız gibi İslam dünyasını da Arap dünyasını da kucaklayacağız. Onları kendi akrabamız sayacağız, onlarla birlikte kültürel ilişkilerimizi, ekonomimizi geliştireceğiz, siyasal ilişkilerimizi geliştireceğiz.

Bu bizim hedefimiz olmalı ama onların arasındaki kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye sorunun bir parçası olmaz, çözümün ana aktörü olur.

Bizim amacımız da Ortadoğu'da bir sorun çıktığında sorunu yaşayan devlet dönüp Türkiye'ye bakmalı. Demeliler ki 'Gel, bizim aramızdaki sorunu çöz.' İşte biz o zaman sorunun değil, çözümün aktörü olmuş oluruz."