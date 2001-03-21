Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e şok teklif

5.6.2017 - 04:15

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan ol tekilfi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i partisine davet edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklif ettiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e yaptığı teklifi açıkladı.

İBB BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLİFİ

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bomba haber... Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i CHP'ye davet etti... Teklif İstanbul belediye başkanlığı...  Ayrıca Adana, Mersin, Balıkesir, ve Manisa'ya Meral istediği adayı koyabilecek. Ankara'da 4 ilçe, Aydın'da 2 ilçe. Şimdilik gelen bilgi bu." diye yazdı.

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