Kılıçdaroğlu : TSK'nın afişleri beni derinden etkiledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, TSK'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü için hazırlattığı afişler için 'Beni derinden yaraladı. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak paydasıdır. Bu ülke için emek harcamış mücadele etmiş. Bu ülkenin insanları Kur'an'ı kendi dillerinden okusun diye Türkçe mealini yazdırmış. TBMM'yi kurmuş ve açılış gününü çocuklara armağan etmiş. Mustafa Kemal hepimizin ortak değeridir. Bunu görmezden gelmek kabul edilemez." dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriye politikasıyla ilgili de "Önerimiz süratle Suriye ile iş birliği yapıp savaşı bitirmeleri. Suriye iş birliği yapmadığımız sürece Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayamazsınız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu, Habertürk TV-Bloomberg HT'nin ortak yayınında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

LONDRA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

"Terör saldırılarının olmadığı bir dünyayı istiyoruz. İngiltere'de böyle bir olayın olması üzücü. Barışın egemen olduğu bir dünya diliyoruz. THY'nin uçaklarında belli elektronik cihazların yasaklanması, bunların kullanılmaması uyarısı ciddi bir uyarı. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı algısını pekiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz. THY güvenli bir havayolu. Kendilerine ulaşan başka bir bilgi var mı bilmiyoruz. Bu hepimizi rahatsız ediyor."

ABD'NİN UYGULADIĞI UÇUŞ YASAĞI

"Hükümetin ABD ile görüşüp bu konudaki düşüncelerini öğrenmesi lazım. THY'nin uçuşlarında bu güne kadar terörle bağlantılı bir olayın olmadığını söylemesi gerekiyor. Bizim bilmediğimiz bilgiler varsa bu bilgilerin Türkiye ile de paylaşılması ve tedbirlerin beraber uygulanması gerekir. Bu kararın hangi gerekçe ile alındığını Türkiye'nin öğrenmesi gerekiyor. Belirli ülkeler için bu karar alınmış. THY'ye daha sınırlı fakat güvenli ülke olmayacak algısını pekiştiren bir düzenleme yapılıyor ve bu düzenleme bizi rahatsız ediyor."

SURİYE POLİTİKASI

"Ortadoğu ve Suriye politikası iflas etmiştir. Neresinden bakarsanız bakın tutarsız bir politikadır. PYD'ye kızarsınız. Haklısınız. Siz PYD'nin araçlarının Türkiye üzerinden başka bir ülkeye girmesine neden izin verdiniz. Bu mantıklı mıdır? Şimdi kıyameti koparıyor. İzin veren sensin kardeşim. Dış politikada geleceği göremezseniz böyle olur. ABD ve Rusya PYD konusunda neredeyse ortak hareket ediyorlar. Bir ay öncesini düşünün. Putin neredeyse Türkiye ile hareket eden bir devlet adamı görünümündeydi. Ancak öyle değildi, biz bunu görüyorduk. Bir hükümet düşünün, bir taraftan öbür tarafa, savrulan git geller yaşayan. Dünya dengelerini iyi okuyamayan... Şimdi Münbiç'e gireceğiz diyorlar. Ne Mümbiç ne Rakka... İkisi de başkalarının kontrolünde. Bölgede yöneticilerinin söylediği boş olan, yalnız bırakılan, güvenilmeyen bir Türkiye imajı çıkıyor ortaya. Bu bizi rahatsız ediyor. Fırat Kalkanı'na güvenli bölge oluşturulması için destek verdik."