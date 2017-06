Kılıçdaroğlu: Türkiye Arap Dünyası arasında taraf olmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı kısıtlamalara değinerek, ”Ama onların arasındaki kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye sorunun bir parçası olmaz, neyin ana aktörü olur çözümün ana aktörü olur. Bizimde amacımız zaten Orta Doğu’da bir sorun çıktığında, sorunu yaşayan devletler dönüp Türkiye’ye bakmalı demeliler ki, ’Gel bizim aramızdaki sorunu çöz’. Biz o zaman sorunun değil, çözümün aktörü olmuş oluruz.” dedi.

Ankara’dan Karayoluyla Burdur’a gelen Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi’nin Burdur-Fethiye Karayolu 5. kilometresinde inşaatını tamamladığı Hizmet Kampüsü’nün açılış törenine katıldı. Saat 18:20’de kampus alanına gelen Kılıçdaroğlu, çiçeklerle karşılandı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, oy versin veya vermesin tüm Burdurlular böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için gurur duyduklarını, kendisinin de gurur duyduğunu söyledi.

Belediye başkanlığının neden önemli olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Çünkü kentli yaşadığı kentte huzur içinde yaşamak ister. Sorunlarının çözümünü ister, parkta huzur içinde çocuğuyla gezmek oynamak ister, sabah masasında gazete okumak ister, televizyon izlemek ister, suyunun akmasını elektriğinin kesilmemesini ister, cadde ve oyun alanlarının temiz olmasını ister. Belediyenin yaşamının tüm döneminde hizmet vermesini bekler, kentli bu tür sorumluluklar karşısında bir belediye başkanının sorumlu dirayetli davranmasını ister” diye konuştu.

“Kul hakkı yemeyin"

Bir belediye başkanını CHP’liyse dünya kadar sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Çünkü o günün 24 saatinde denetlenir. Acaba bir açığını bulup da bu belediye başkanını görevden alabilir miyiz diye. Bütün başkanlarıma söyledim, onurunuz ve gururunuzla çalıştığınız sürece hiç kimse size dokunamaz siz yeter ki vatandaştan aldığınız her kuruşun hesabını millete verin. Biz belediyelerimiz bunu yaptığı için gururluyuz. Belediye başkanımız hizmetlerini yaparken borç mu aldı. Kendi imkanlarıyla yaptı. Bütün mesele aldığı her kuruşun nereye harcandığının hesabını vermektir. Bütün belediye başkanlarıma bunu söyledim. Kul hakkının değerli olduğunu biliyoruz. Tüm başkanlarımız her kurşun hesabını beldesindeki halkına vermekle yükümlüdür” dedi.

"Şehitler unutulmamalı"

Belediye başkanının sorunun sadece büyüklerle ilgilenmek olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Yeni doğanda, okula gidenle, okul öncesi eğitimle, üniversite öğrencisiyle her kesin sorunuyla ilgilenmek zorundadır. Sadece bunu yapmıyor belediye başkanlarımız, toplumun unutmaması gereken önder kişiler içinde hizmet üretiyor. Bir parkımızın adına şehidimizin gazimizin adı verilmişse, Burdurlu olup olmadığına bakılmadan verilmişse bu bir toplumsal görevi yerine getirmektir. Milli bir duruştur. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir. Gaziler ve şehitlerimize her zaman saygı göstermeli ve sahip çıkmalıyız. Onlar bizim şehitlerimizdir. İsimlerini anmalı ve yaşatmalıyız. Onların isimleri yaşayacak ki bir daha böyle benzer olaylar yaşamayalım” ifadelerine yer verdi.

"Askere ve polise sıkılan kurşun millete sıkılmıştır"

Son günlerde yaşanılan terör olaylarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Teröre hepimizin net açık bir karşı duruş sergilemelidir. 30-35 yıldır bu millet terörden çok çekti. Çocuklarımız, kadınlarımız, askerlerimiz, polislerimiz şehit edildi. Polise ve askerimize sıkılan her kurşun milletimize sıkılmış kurşundur. Asker ve polisimizin bizim güvenliğimiz için gece gündüz 24 saat hizmet verirler. Onların hizmetlerine her zaman şükran duyacağız. Belediye başkanı var olan sorunu gidermek isteyecektir. Eğer bir çocuk santranç oyunuyla çocuk ileride atacağı adımları iyi öğrenir ve ileride hayatın her alanını sorgulayabilir. Aldığı kararın 3 hamle sonra hangi risk ve avantajları doğuracağını bilir. Çocuklarımızın santrançı öğrenmesi çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

"Eğitimin önemi"

Yazılım sektörünün öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, “Yazılım sektöründe Hindistan neden dünyanın bir numarasıdır. Bunu öğrenmek için Hindistan’a bir ekip gönderdim. Bize dönüşte 1.5 sayfalık rapor sundular. Orada okul öncesi eğitimden başlayarak matematiği oyun içinde çocuğa öğretiyorlar. Çocukta karşılaştırma sorgulama yeteneği oluşuyor. Bizde ise matematik en korkulan ders. Eğitim sektörümüz en sorunlu sektör durumunda. Bir ülke büyümek kalkınmak istiyorlarsa bunun bir ama tek yolu vardır eğitimdir” dedi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına bir okulun eksiği varsa hemen giderilmesi yönünde talimat verdiğini vurguladı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanına seslendi"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “ Son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı şikayete bakın. İmar rantları, imar hırsızlıkları var. İyi de kardeşim peki senin görevin ne sen Bakan değil misin? Bakansın, o zamana bunları engelle, neden o koltuktasın. Bunları engelleyeceksin, imar hırsızlıklarını imar rantlarını, imar yolsuzluklarını engelleyeceksin. Varlık nedenin bu, o koltuğunda varlık nedeni bu. Biz belediyelerimize imar sorununu yasalara uygun yapacaksınız. Kimseye özel çıkar sağlamayacaksınız. Eğer bir rant olursa belde sakinine olacaktır. Eğer o rant varsa bunu orada oluşturanlardır. Biz insan huzurluysa, aile huzurluysa o zaman toplumda huzurlu olur. Evde, ailede, mahallede, şehirde, Türkiye’de huzur istiyoruz. Bunu birlikte yürümek, ağlamak, sevinmek, yaşamak, tasada ve kıvançta beraber olmak için istiyoruz. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde şikayetler olmaz. Araştırma yaptık başkanımız seçilmeden önce suç oranı neydi, seçildikten sonra ne oldu. CHP’li belediyelerin olduğu yerde suç oranı düşmüştür. Çünkü her yere herkese eşit şekilde toplumun her kesimine hizmete gitmiş ve kucaklanmıştır. Bu memleketteki kutuplaşmayı kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu ülkeye huzuru getirdiğimiz zaman Orta Doğu’ya da huzur getireceğiz” diye konuştu.

"Katar açıklaması"

Katar’da yaşananlara da değinen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Orta Doğu’da son iki günde yaşananları görüyorsunuz. Ramazan ayındayız. Kul hakkı yenilmemesi gerektiğini birbirimize anlattığımız bir aydayız. Huzuru aradığımız bir aydayız. İslam dünyasından neden kan akıyor. Neden İslam dünyası birbirine girdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, söylediği bir şey vardır: ‘Arap dünyasıyla dost olacaksınız, ama devletlerin arasında taraf olmayacaksınız’. Biz taraf olmayacağız, tüm dünyayı kucakladığımız gibi İslam dünyasını da Arap dünyasını da kucaklayacağız. Onları kendi akrabalarımız sayacağız, onlarla birlikte kültürel ilişkilerimize geliştireceğiz. Ekonomimizi, siyasal ilişkilerimizi geliştirmek bizim hedefimiz olmalı. Ama onların arasındaki kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye sorunun bir parçası olmaz, neyin ana aktörü olur çözümün ana aktörü olur. Bizimde amacımız zaten Orta Doğu’da bir sorun çıktığında, sorunu yaşayan devletler dönüp Türkiye’ye bakmalı demeliler ki: ’Gel bizim aramızdaki sorunu çöz’. Biz o zaman sorunun değil, çözümün aktörü olmuş oluruz.”

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve protokol kampüsün açılış kurdelesini kesti. Katılımlarından dolayı Başkan Ercengiz, Kılıçdaroğlu'na bakır işleme tablo ve Burdur'a özgü alaca dokuma fular takdim etti.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti.

Kampüs hakkında

10 bin metrekare kapalı alana sahip olan kampüs 6 milyon TL’ye mal oldu. Kampüste, itfaiye müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, fen işleri, su işleri ve temizlik işleri müdürlüğü gibi birimler tek çatı altında birleştirildi.

İsa Akar-Hayal Girişim-Harun Erdoğdu