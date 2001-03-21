Kılıçdaroğlu'yla aynı tweeti atan Burhan Kuzu'dan açıklama

KILIÇDAROĞLU İLE AYNI TWEETİ ATTI

Kılıçdaroğlu'ndan saatler sonra AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Kılıçdaroğlu’yla aynı Twitter mesajını paylaştı.

Aynı tweetin haber olmasının ardından açıklama yapan Burhan Kuzu, sözkonusu tweeti Kılıçdaroğlu'ndan almadığını Sinan Çiftçi'den aldığını savundu.

SİNAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Burhan Kuzu'nun 'tweeti ondan aldım' dediği Sinan Çiftçi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun 19:24te paylaştığı tweeti,ben 18:36da yani 48 dakika önce paylaşmışım.NOKTA'' ifadelerini kullandı.

Aybüke öğretmenle ilgili ilk tweeti attığı iddia edilen Sinan Çiftçi'nin diğer açıklamaları da dikkat çekti.