Kılıçdaroğlu'yla aynı tweeti atan Burhan Kuzu'dan açıklama

Kılıçdaroğlu'yla aynı tweeti atan Burhan Kuzu'dan açıklama
12.6.2017 - 11:11

AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin şehit olduğu Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı mesajı paylaşmıştı. Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşmasının ortaya çıkmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan cuma günü gerçekleşen saldırıda şehit olan 8 aylık öğretmen Aybüke Yalçın’la ilgili "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun!" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğluyla aynı mesajı tweet atan Burhan Kuzudan açıklamaKILIÇDAROĞLU İLE AYNI TWEETİ ATTI

Kılıçdaroğlu'ndan saatler sonra AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Kılıçdaroğlu’yla aynı Twitter mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğluyla aynı mesajı tweet atan Burhan Kuzudan açıklamaAynı tweetin haber olmasının ardından açıklama yapan Burhan Kuzu, sözkonusu tweeti Kılıçdaroğlu'ndan almadığını Sinan Çiftçi'den aldığını savundu.

Kılıçdaroğluyla aynı mesajı tweet atan Burhan Kuzudan açıklama

SİNAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Burhan Kuzu'nun 'tweeti ondan aldım' dediği Sinan Çiftçi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun 19:24te paylaştığı tweeti,ben 18:36da yani 48 dakika önce paylaşmışım.NOKTA'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğluyla aynı mesajı tweet atan Burhan Kuzudan açıklama

Aybüke öğretmenle ilgili ilk tweeti attığı iddia edilen Sinan Çiftçi'nin diğer açıklamaları da dikkat çekti.

Kılıçdaroğluyla aynı mesajı tweet atan Burhan Kuzudan açıklama

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