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Kilise korosuna iyi Fetih kutlamasına kötü dediler
29.5.2017 - 16:48
Dinine, kültürüne karşı bu kadar nefret dolu olmanın adı Türkiye'de solculuktur.
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