Komşusunun yakalattığı FETO'cu öğretmenin günlüğü şok etti

Cuntacılara direnirken yaralanan S.R., demokrasi nöbetine katılan komşusu E.P.’yi ‘FETÖ’cü’ diye polise ihbar etti. E.P.’nin günlüğü kripto FETÖ’cü kimliğini ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ'cü bir öğretmenle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırısı ardından Genelkurmay Başkanlığı önüne koşan ve darbeciler tarafından yaralanan S.R.'nin ihbarı üzerine başladığı öğrenildi. O gece cuntacıların açtığı ateşle ağır yaralanıp ardından hastaneye kaldırılan S.R. günler süren mücadelenin ardından hayata tutundu. İyileştikten sonra "müşteki" sıfatıyla ifadesi alınan S.R. o gün başından geçenleri tek tek anlattı. S.R. soruşturma birimlerine yardımcı olmak için FETÖ'cü olduğundan emin olduğu komşusu E.P.'nin de adını verdi. S.R.'nin ifadesi üzerine Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Serdar Coşkun polise talimat verdi.



F SERİSİ DOLAR ÇIKTI

Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan şüpheli E.P.'nin adresi polis tarafından basıldı. E.P. gözaltına alınırken, evinde arama yapıldı. Aramalarda F seri 1 dolar ile örgütün "Sızıntı" adlı dergisinin tüm serisi bulundu. Ayrıca odasındaki çekmecesinde ise el yazısıyla tutulmuş bir günlük ele geçirildi. Günlükteki yazılar ile şüphelinin el yazısı örnekleri kriminal tarafından eşleştirildi. Notların şüpheli E.P. tarafından kaleme alındığı belirlendi. Şüphelinin günlüğüne aldığı notlarda 26 gün boyunca demokrasi nöbetlerine katıldığını yazdığı görüldü. Şüphelinin ülkede 30 patlamanın meydana geldiğini yazarak siyasi iktidarı hedef alan cümleler kurulduğu görüldü.





'RABBİM BENİ AFFETSİN'

Demokrasi nöbetlerini "sözde" diye niteleyen E.P. günlüğüne, "insanların hoca efendiye ve cemaate karşı kötü ve iğrenç sözlerine tanık oldum. Onlara 'durun yanlış söylüyorsunuz' diyemedim. Korktum çekindim. Rabbim beni affetsin" sözlerini yazmış. Suçlamaları reddederek notların kendisine ait olmadığını iddia eden E.P. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.