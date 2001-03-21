Kozluk saldırısında 8 gözaltı

Batman’ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun şehit olduğu saldırılarla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi daha gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozluk ilçesi ve Bekirhan beldesinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun şehit olduğu, biri asker 3 kişinin yaralandığı terör saldırılarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıların hemen ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde olaylarda kullanılan taksinin şoförü M.F., ilçeye bağlı Ağaçlık mevkiinde elleri bağlı bir şekilde bulunarak gözaltına alınmıştı. M.F.’nin yanı sıra, Batman merkez ve Kozluk ilçesindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırılarla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Osman Arslan