Kurtulmuş: 'Alman heyetinin İncirlik Üssü’ne gelmesi doğru değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Biz şimdilik ortadaki meseleler dururken bir Alman heyetinin İncirlik Üssü’ne gelmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya’nın İncirlik’ten çekilme kararını değerlendirdi.

“Bu görüşmenin yapılması olumlu bir adımdır” diyen Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Alman mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini yeniden hatırlattığını kaydetti. Türk vatandaşlarına yapılan baskıların kabul edilemez ve anlaşılmaz olduğunun iletildiğini kaydeden Kurtulmuş, “Siyasi tercihlerinden dolayı herhangi bir baskı altına alınmaları asla kabul edilemez” dedi.

Alman Dışişleri Bakanına İncirlik ile ilgili söylenenleri anlatan Kurtulmuş, “İncirlik Üssü Türk üssüdür. Konya’daki üs ise NATO üssüdür. Biz oradaki görüşlerimizi çok açık şekilde söyledik. Almanların İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesinin şartlar dolayısıyla uygun olmadığı Dışişleri Bakanı tarafından muhatabına iletilmiştir. Konya’yı ziyarete gelecek olan kişilerin de Türkiye karşıtı eylemlilik içinde olan milletvekillerinin bu listenin içinde olmamasını tavsiye ettiğimiz kendilerine iletilmiştir” diye konuştu.

İncirlik’in yönetiminin tamamen Türkiye’nin kontrolünde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, “Biz şimdilik ortadaki meseleler dururken bir Alman heyetinin İncirlik Üssü’ne gelmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. İncirlik Üssü’nden çekilip çekilmeme kararı Almanya’nın tek taraflı alacağı bir karardır. Alman Parlamentosu buna karar verecek. İncirlik’ten çekilip çekilmeme kararı bizim dahil olabileceğimiz bir karar değil, Almanya’nın kendi kararıdır” ifadelerini kullandı.