Kurtulmuş: Avrupa aklını başına alsın

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, faşizm ve Nazizm’in ayak seslerini duyduklarını belirterek, bunu Avrupa’nın faşizm ve Nazizm’in kucağına tekrar düşmemesi için söylediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya Şansölyesi Merkel ile Alman Federal Meclisinin açıklamalarının sorulması üzerine, “Türkiye’nin hangi sistemle yönetileceğine falanca ülkede oturan bir beyefendi ya da hanımefendi karar vermez. Türkiye’nin hangi sistemle yönetileceğine aziz Türk milleti karar verir. TBMM’den 339 milletvekilinin ‘evet’ oyu ile çıkmış ve milletin önüne gitmektedir. Herhangi bir ülkede oturan hariçten gazel okumasın. Türk halkının tercihlerine herkes saygı duysun” dedi.

“Kusura bakmasınlar Biz faşizm ve Nazizm benzetmelerini Avrupalı dostlarımızın geleceğinden endişe duyduğumuz için söylüyoruz” diyen Kurtulmuş, Türk siyasetçilere gösterilen tavrı hatırlattı. Kurtulmuş, “Akıllarını başlarına toplasınlar diye söylüyoruz. Bize laf yetiştirmelerine gerek yok, Avrupa’nın makul, demokrat, liberal siyasetçileri Avrupa’nın geleceğine ilişkin bir tedbir alsın” diye konuştu.

1. Dünya Savaşı sonu ile 2. Dünya Savaşı arasında faşizm ve Nazizm’den en çok çeken ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, “Görüyoruz ve duyuyoruz, faşizmin ve Nazizm’in ayak seslerini, rap rap geliyor. Buna tedbir almak lazım. Buna tedbir almak yabancıya kapısını kapatmak değildir, orada 3 nesildir oturan insanları, yabancı telakki etmek demek değildir. Rencide etmek için söylemiyoruz, akıllarını başlarına alsınlar, Avrupa’nın o kanlı günlerini hatırlasınlar ve faşizm ile Nazizm’in kucağına bir daha düşmesinler diye söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Bakanlar Kurulunda bir görüşme olmadığını belirten Kurtulmuş, “Biz Türkiye’nin milli menfaatleri, şartlar çerçevesinde konuları değerlendiririz“ dedi. Mümbiç, Rakka ve Afrin bölgelerinin etnik ve mezhebi yapılarının korunması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, “Bunları hem Ruslarla hem Amerikalılarla konuşuyoruz. Mümbiç ve Rakka operasyonu başta olmak üzere her iki ülkenin de almış olduğu net bir karar yok. Önlerinde farklı şıklar duruyor. Eğer PYD unsurları bu işin içinde yer almazsa Türkiye bölgenin DEAŞ’tan temizlenmesi, o bölgedeki şehirlerin kendi halklarına geri verilmesi sürecinde etkin bir şekilde yer almaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Referandumda sandık güvenliğinin sağlanmasına ilişkin soruya cevap veren Kurtulmuş, “Sandık günü önemli. Sandıkların güvenlik altına alınması, oy verecek vatandaşlarımızın her türlü tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde oy verebilmesi için tedbirler alınıyor. Sandıklar sayıldıktan sonra düzenli bir şekilde ilgili merkezlerde toplanması, bununla ilgili her türlü tedbir alınıyor” açıklamasında bulundu.

Doğu’da bazı sandıkların birleştirileceği yönündeki iddiaya da cevap veren Kurtulmuş, “Sandık çevrelerinin tespiti, nasıl oy kullanılacağı YSK’nın işidir. Bununla ilgili güvenlik bakımından her türlü endişeler YSK’ya bildirilmiştir. Bundan sonra kararı alacak ve uygulamayı yapacak YSK’dır” dedi.

153 önemli olayın istihbarata dayalı çalışmalar neticesinde engellenmesine ilişkin “Çok farklı olaylar, son 6 ayda 153 olay. Bombalı saldırılar, suikast teşebbüsleri, çok farklı nitelikte ama önemli olaylar engellenmiştir” diye konuştu.

Derya Yetim