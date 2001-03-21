Kurtulmuş: Geri adım falan atmıyoruz, lafları doğru anlayın

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İsviçre'nin Blick ve Almanya'nın Bild gazetelerinin manşetlerini eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'daki bir otelde düzenlenen programda, mahalle ve köy muhtarları, kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen sistemi anlattı.

Kurtulmuş, Avrupa ülkeleri ile yaşanan diplomatik krizde geri adım atıldığı şeklindeki eleştiriler için, "Geri adım falan atmıyoruz, lafları doğru anlayın" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adama sormazlar mı, 'Biz İsviçre'ye cumhurbaşkanı seçmiyoruz, oraya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirmiyoruz. Sana ne?' Biz Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Burada sözün de kararın da bir tane sahibi vardır, o da milletimizin bizatihi kendisidir. Burnunu neden sokuyorsun Türkiye'deki seçime? Otur oturduğun yerde. Türkiye ile birtakım şeyler söyleyerek bu milletin ayarlarıyla oynama. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Niye etekleriniz bu kadar tutuştu? Niye 'hayır' cephesine bu kadar, açıktan destek veriyorsunuz? Şimdi bunlar zannediyorlar ki, toplantılarımızı iptal ettiğimizde oradaki vatandaşlarımızla konuşamayacağız. Bizim aynı mekanlarda bir araya gelmemize gerek yok. Dünyanın her yerindeki kardeşimizle gönülde gönle, yürekten yüreğe konuşur, onların da desteğini alırız.

‘NAZİZM BENZETMELERİNİ, AVRUPA'NIN GELECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİĞİMİZ İÇİN SÖYLÜYORUZ'

Gazetenin birisi bugün yazmış, 'geri adım atıyorlar.' Geri adım falan atmıyoruz, lafları doğru anlayın. Biz, bunlara faşizm, nazizm benzetmeleri yaparken, bunlara hakaret etmek için söylemiyoruz, Avrupa'nın geleceğinden endişe ettiğimiz için söylüyoruz. Avrupa'da aşırı milliyetçilik, aşırı ırkçılığın faşizme, nazizme dönüşmüş şeklinin ayak sesleri geliyor. Bu, şu anda göçmen düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve özellikle Erdoğan düşmanlığı şeklinde tezahür ediyor. Bu, sağlıklı bir durum değil. Bu gerçekten Avrupa'nın demokratik bilincini körelten ve zehirleyen bir durumdur.”