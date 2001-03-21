Kurtulmuş: PKK’yı Kürt kardeşlerimiz bitirecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Kürt kardeşlerimiz evet oyu vererek Türkiye’nin önünü açacaklar ve PKK fiilen bitecek" dedi.

Ordu’da Memur-Sen tarafından düzenlenen konferansta konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avrupa ülkelerinin 16 Nisan’da evet çıkmasından çok korktuğuna dikkat çekti. İsviçre’nin Bern kentinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği yürüyüş düzenlediğini hatırlatan Kurtulmuş, burada açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şakağına tabanca çizilmiş afişe dikkat çekerek, “İsviçre’nin Bern şehrinde profesyonelce hazırlanmış bir afiş. Afişte Cumhurbaşkanımızın büyük bir resmi ve şakağının hizasında bir tabanca; ‘Erdoğan’ı öldürün’. Yürüyüşü kim düzenliyor, PKK, PYD, DHKP-C. Neresi İsviçre. Arkadaş bu hangi insafa hangi demokrasiye sığar. Bu PKK denilen örgüt dünyanın sayılı ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ama terör örgütlerine yardım etmekten asla gocunmuyorlar. Yürüyüşü düzenleyen PKK’lıları da etrafını sarıp güvenliğe almışlar. Bu demokrasiye sığar mı, bu ikili ilişkilere sığar mı? Sonra soruşturma başlattılar. Aslında o yürüyüşe izin verenleri soruşturmak lazım. Bu terör örgütlerini koruyanları soruşturmaları lazım. O Bild gazetesine o manşeti attıranları soruşturmaları lazım” dedi.

“PKK’YI KÜRT KARDEŞLERİMİZ BİTİRECEK”

Terör örgütü yöneticilerinin Kürt vatandaşlar üzerinde baskı kurarak hayır oyu kullanmaları yönünde tehditlerde bulunduğuna da işaret eden Kurtulmuş, "Her şey açıktır. Korku dağları bekliyor. PKK yöneticisi 23 Mart’ta İsviçre’de bir gazeteye demeç veriyor ve aynen şunu söylüyor. Diyor ki, ‘Bu kampanyanın sonucunda evet çıkarsa PKK fiilen biter. Onun için Kürt halkı üzerinde baskı kursunlar’ diyor. Daha ne desin adam. Ama bilmiyorlar ki, PKK’dan yaka silken Kürt kardeşlerimiz bu seçimde büyük oranda evet diyecekler ve Türkiye’nin önünü açacaklar ve PKK fiilen bitecek” diye konuştu.

Metin Akyürek