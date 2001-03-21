Kurtulmuş: Suriyelilere vatandaşlık yok

Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'dan sonra Suriyelilere vatandaşlık verileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verileceği iddialarına cevap verdi.

"Suriyelilerin vatandaş yapılması diye bir şey yoktur. Bu, tamamıyla seçim malzemesi olarak kullanılıyor, '3 milyon insana vatandaşlık verilecek' diye. Bunlar bizim dostlarımız, kardeşlerimizdir. Biz, onların kendi ülkelerinde de sağlık, esenlik, barış içinde yaşayacakları zeminin oluşması için gayret sarf ediyoruz." dedi.

"VATANDAŞLIK DURUMU YOK"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Biz üç milyondan fazla mülteciyi aldık, vatandaşımız yarım dilim ekmeğini paylaştı. Bu kadar çok mültecinin başka bir ülkeye gelmesi, büyük sosyal olaylara neden olurken çok şükür Türkiye bunu, millet olarak, bir ensar ruhuyla karşıladı. Birtakım sorunlar olabilir ama büyük oranda Suriyeliler meselesi Türkiye için bir sosyal probleme dönmedi. Şimdi bu milletin feraseti, hamiyetperverliğiyle kimse dalga geçmesin. Suriyelilerin vatandaş yapılması gibi bir durum yoktur. Bu tamamıyla seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Bunlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımızdır." ifadelerini kullandı.