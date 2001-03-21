Kütahya'da köylü teyzeler tırpanlarla yol kesti

"MÜZE İSTEMİYORUZ"

Çoğunluğunu yöresel beyaz başörtü takan kadınların oluşturduğu kalabalık, temeli yeni atılan müze inşaatının durdurulmasını istedi. Müze yapılacak yerin köye ait mera olduğunu, yıllardan beri burada hayvanlarını otlattıklarını söyleyen kadınlar, işçilerin kaldığı konteynerlara sopalarla vurarak 'Müze istemiyoruz' diye bağırdı.

TIRMIK, KAZMA, KÜREK VE BALTAYLA YOLU KAPATTILAR

Ellerinde sopa, tırmık, kazma, kürek, orak, tırpan ve balta bulunan kadınlar daha sona Kütahya-Eskişehir karayolunu araç trafiğine kapattı. Kadınlar vali ve belediye başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi.