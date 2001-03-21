Kütahya'da köylü teyzeler tırpanlarla yol kesti

2.6.2017 - 17:26

İnköy Mahallesi'nde oturan çoğunluğu kadın yaklaşık 300 kişi, hayvan otlattıkları meraya müze yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

İnköy Mahallesi'nde oturanlar bugün öğle saatlerinde traktörlerle ve yanlarında yaklaşık 2 bin kadar büyükbaş hayvanlar birlikte Kütahya Otogarı karşısındaki arkeoloji müzesi inşaatının olduğu İnköy Çayırı olarak adlandırılan yere geldi.

"MÜZE İSTEMİYORUZ"

Çoğunluğunu yöresel beyaz başörtü takan kadınların oluşturduğu kalabalık, temeli yeni atılan müze inşaatının durdurulmasını istedi.  Müze yapılacak yerin köye ait mera olduğunu, yıllardan beri burada hayvanlarını otlattıklarını söyleyen kadınlar, işçilerin kaldığı konteynerlara sopalarla vurarak 'Müze istemiyoruz' diye bağırdı.

Kütahya'da kadınlar orak ve tırpanlarla yol kesti

TIRMIK, KAZMA, KÜREK VE BALTAYLA YOLU KAPATTILAR

Ellerinde sopa, tırmık, kazma, kürek, orak, tırpan ve balta bulunan kadınlar daha sona Kütahya-Eskişehir karayolunu araç trafiğine kapattı. Kadınlar vali ve belediye başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi.

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