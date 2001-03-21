Kutuplar değil Ardahan

25.3.2017 - 14:27

6 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 6 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Buzullar değil Ardahan

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Yaklaşık 6 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Buzullar değil Ardahan

2831 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

Buzullar değil Ardahan


Sürücü Mehmet Alkan, Karayolları ekiplerinin 6 aydır kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve yapılan yol açma çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek, “1 Kasım 2016 tarihi itibariyle trafiğe kapanan Ardahan Ardanuç karayolu, 21 Mart 2017 tarihi itibariyle karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yol ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Yolun belli kısımlarına Çığ düşmesinden dolayı çalışmalar zaman zaman güçleşiyor. Metrelerce yükseklikte kar kütleleri var. Yer yer 5 metreyi bulan kar yüksekliği var. Bütün olumsuz şartlara rağmen Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak yolu açmaya çalışıyorlar” dedi.
Karayolları görevlileri ise çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.

Olgun Yıldız

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret