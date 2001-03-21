Kutuplar değil Ardahan

6 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 6 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Yaklaşık 6 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2831 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.



Sürücü Mehmet Alkan, Karayolları ekiplerinin 6 aydır kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve yapılan yol açma çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek, “1 Kasım 2016 tarihi itibariyle trafiğe kapanan Ardahan Ardanuç karayolu, 21 Mart 2017 tarihi itibariyle karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yol ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Yolun belli kısımlarına Çığ düşmesinden dolayı çalışmalar zaman zaman güçleşiyor. Metrelerce yükseklikte kar kütleleri var. Yer yer 5 metreyi bulan kar yüksekliği var. Bütün olumsuz şartlara rağmen Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak yolu açmaya çalışıyorlar” dedi.

Karayolları görevlileri ise çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.

Olgun Yıldız