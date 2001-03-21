Kuveyt emiri'nden bu kentimize 5 milyon dolar hibe

22.3.2017 - 12:06

Ankara'da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah, ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarafından imzalanan protokolle Şanlıurfa’ya 5 milyon dolarlık hibe desteği sağlandı.

Türkiye’de en çok Suriyeli mülteci barındıran Şanlıurfa’ya Kuveyt Arap Kalkınma Fonu’ndan 5 milyon dolarlık destek sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arap Kalkınma Fonu arasında imzalanan hibe protokolü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de katıldığı törende 5 milyon dolarlık hibe protokolü imzalandı.

Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’a teşekkür etti. Protokol çerçevesinde sağlanacak 5 milyon dolarlık hibe Şanlıurfa’da altyapının geliştirilmesinde kullanılacak.

 

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