Londra'da tüm uçuşlar iptal edildi

27.5.2017 - 23:49

İngiliz havayolu şirketi British Airways, Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'ndaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırısı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi. Şirket, Lizbon, Roma ve ABD başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. British Airways havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı" denildi.

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