Londra'daki saldırının şüphelisi hapiste çıktı

Londra’daki saldırının zanlısı olarak gösterilen Ebu İzzeddin’in hapiste olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Birmingham’da 6 adrese baskın düzenlendiği ve 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra’da dün akşam saatlerinde bir saldırgan önce Westminster Köprüsü üzerinde aracını yayaların üzerine sürmüş, ardından yayalara ateş açmıştı. Daha sonra aracını parlamento binasının önüne süren saldırgan bir polisi bıçakladı. Olayda 1 polisin de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi de yaralandı. Saldırgansa öldürüldü. İngiltere’de şok etkisine neden olan saldırının ardından polis Birmingham’da sabahın erken saatlerinde bir eve baskın düzenledi. Baskının düzenlendiği binada bir evin camlarının kartonla kaplandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, baskın gerçekleştirilen evde Londra saldırganının yaşadığını ifade etti. Operasyon esnasında yaralıların olduğu ifade edilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Londra dehşeti yaşadı! 5 ölü

Öte yandan, Londra’yı sarsan saldırının Ebu İzzeddin tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. İzzeddin’in avukatı yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, müvekkilinin hapiste olduğunu ifade etti. İzzeddin’e 2016 yılının Ocak ayında 2 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. İzzeddin’in aşırı sağcı olduğu ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Parlamentoda da bayraklar yarıya indirildi.