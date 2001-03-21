Londra'daki terör saldırısında 12 gözaltı

12 GÖZALTI

Polis, saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işlemlerinin Londra'nın doğusundaki Barking semtinde meydana geldiği aktarıldı. Polisin bölgede birçok adrese baskın yaptığı belirtilirken, aranan evlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birine ait olduğu belirtildi.

GİZLİ KAHRAMAN

The Sun gazetesine konuşan, görgü tanığı taksi şoförü Aksha Patel ise Sky News televizyonuna, müşterisi olan bir kadının daha fazla insanın ölmesini cesurca engellediğini anlattı. Patel, müşterisi olan kadının, bir saldırganın Black and Blue isimli restoranının kapısından içeri girmesini engellemek için kendi gövdesini barikat olarak kullandığını söyledi.

YAKLAŞIK 20 KİŞİYİ KURTARDI

Patel'in anlattığına göre, kadının birkaç saniye boyunca kapının önünde durması sayesinde restorandaki insanlar arka kapıdan kaçabildi. Patel, "İçeriye kötü insanların girmeye çalıştığını biliyordu. Kapıyı birkaç saniye tutabilmesi sayesinde sanıyorum 20 kişinin hayatını kurtardı" dedi. Taksi şoförüne göre, sardırganlar daha sonra kapıyı zorla açtı fakat kadın da başına bir şey gelmeden onlardan kaçabildi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Londra'daki saldırının görgü tanığı olan bir diğer taksi şoförü, LBC radyosuna saldırganları engellemek için onlardan birini taksisiyle ezmeye çalıştığını anlattı. İsmini vermek istemeyen taksi şoförü, ellerinde av bıçakları olarak kişilerin insanları rastgele bıçakladığını görünce bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Anlattığına göre, taksisini saldırganlardan birinin üzerine sürdü fakat saldırgan bunu fark edip ezilmekten kurtuldu. Daha sonra saldırganların peşinden koşan polisleri fark eden taksi şoförü çevredeki insanlara oradan kaçmalarını söylemeye başladığını anlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR: 'HERKESİ BIÇAKLIYORLARDI'



Saldırı sırasında London Bridge'in altındaki bir barda 3 arkadaşıyla birlikte oturan Alex Shellum, BBC'ye şunları söyledi: "Saat 22:00 gibi bulunduğumuz bara bir kadın gelip yardım istedi. Boğazı ciddi şekilde kanıyordu, kesilmiş gibi görünüyordu. Kanı durduracak birilerini aradık, ardından bar kapandı. Barın önünde acil yardım görevlileri vardı, bir kişiye kalp masajı yapıyorlardı. Silahlı polisler eşliğinde bizi bölgeden çıkarıp koşarak uzaklaştırdılar."

Guardian'a konuşan Gerard Vowls adlı görgü tanığı da, olay olduğu sırada London Bridge'in güney ucundaki bir pubda Şampiyonlar Ligi finalini izlediğini ve bir kadının üç kişi tarafından bıçaklandığını gördüğünü söyledi. Gerard Vowls saldırganları durdurabilmek için onlara sandalye, bardak ve şişe fırlattığını belirtti. "Bana doğru gelip bıçaklamak istediler. Herkesi bıçaklıyorlardı" Vowls polisin olay yerine ulaşmasının en az 10 dakika sürdüğünü de kaydetti.







Borough Market'ta bir restoran çalışanı ise yaşananları şöyle anlattı: "Roast restoranın önünde ellerinde büyük bıçaklarla iki adam gördüm. İnsanları bıçaklıyorlardı. İki kişiyi öldürdüler. 'Durun, durun' diye bağırdık, onlara sandalye fırlattık. Polis geldi ve (saldırganı) anında vurdu." Olay yaşandığı sırada arabasıyla London Bridge'den geçen 25 yaşındaki bir erkek de Guardian'a yerde baygın yatan bir adam ve hamile bir kadın gördüğünü söyledi: "Önce trafik kazası sandık, ama yaklaşınca yerde yatanlar ve büyük kan izleri gördük. Sağ tarafta ağır yaralı hamile bir kadın vardı, solda da bir adam yatıyordu. Adam daha sonra kendine geldi. Kadının kurtulup kurtulmadığını bilmiyoruz.

BARDA BIÇAKLADILAR

Borough Market’de barlara girerek insanları bıçaklayan saldırganların Londra Köprüsü üzerinde bir minibüsün yayaların üzerine sürdüğü belirtildi. Londra Polisi, terör olayı olarak değerlendirdikleri olay sonrasında yaptığı açıklamada dün akşam yerel saat ile 22.08 sıralarında ihbar üzerine Londra Köprüsü’ne hareket ettiklerini bildirdi.Polis yaptığı açıklamada, Köprü üzerinde saatte 80 kilometre hızla giden bir minibüsün yayaların üzerine sürüldüğü ve Borough Market’de araçtan inirek barlardaki insanları bıçakladığını söyledi. Polis üç saldırganın 8 dakika içinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

YAYALARI EZDİLER, ÇEVREDEKİLERİ BIÇAKLADILAR

Polisten yapılan açıklamada köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiği, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığı ifade edildi. Saldırılarda yaralananlar arasında bir de polisin bulunduğu belirtildi. Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, 3 erkek şüphelinin ilk ihbar telefonunun polise ulaşmasından sonra 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü aktardı.