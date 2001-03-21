Londra'daki terör saldırısında ölü sayısı artıyor

İngiltere’nin başkenti Londra'da dün akşam korkunç dakikalar yaşandı... Westminster Köprüsü’nde bir kişi aracını yayaların üzerine sürerek saldırı düzenledi. Parlamentoya devam eden saldırgan burada bir polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürüldü. Olayda saldırgan ve biri polis memuru olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Olayda 40 kişi yaralandı.

Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil yayalara çarparak yoluna devam etmeye çalıştı. Otomobilin çarpmasıyla Thames Nehri’ne düşen bazı yayalar ağır yaralandı. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı.

Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

İngiltere’nin başkenti Londra parlamento binası dışında gerçekleştirilen saldırıyla sarsıldı. Westminter Köprüsü’nde aracını yayaların üzerine süren bir saldırgan daha sonra aracını parlamento parmaklıklarının önüne getirdi. Burada 1 polis memurunu bıçaklayan saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırıda yaralanan bir kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre ise saldırgan 40 yaşlarında ve aracını köprü üzerindeki yayalara çarptıktan sonra parlamento binasına sürdüğünü ve oradaki parmaklıklara çarptığını aktardı.

Londra Emniyet'inden açıklama

Londra Emniyet Müdürlüğü, parlamentosu yakınında yaşanan olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini, bir polis memuru da dahil ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Londra Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bj Harrington, Londra’da gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı açıklamada olayda bir polis memuru da dahil ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Sayı vermeyen polis memuru, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydederken, aracın yayaları ezmesi ve bıçaklı bir kişinin olması gibi farklı olayların görüldüğünü dile getirdi. Saldırının ardından Thames Nehri’nden bir kişinin canlı olarak çıkarıldığı ancak durumunun kritik olduğu bildirildi.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Westminster Köprüsü’nde en az 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, “Westminster Köprüsü’nde en az 10 kişi tedavi edildi” denildi.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, polisin saldırının “terör saldırısı” olarak değerlendirildiğini açıklamasının ardından Acil Güvenlik Kurulu toplama kararı aldı.

Barış Soylu