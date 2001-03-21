LYS geç kalanlar böyle gözyaşna boğuldu

LYS'ye geç kalınca gözyaşları içinde sınav belgesini yırtıp çöpe attı

Üniversiteye geçiş için ikinci aşama LYS’nin ilk oturumu olan LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı başladı. Geç kaldıkları için sınava alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşarken, bir üniversite adayı gözyaşları içinde sınav belgesini yırtarak çöpe attı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla başladı. Saat 09:45’te tüm öğrenciler sınıflara alınırken, günlerdir ÖSYM tarafından yapılan 'sınava geç kalan öğrenciler alınmayacaktır' uyarılarına rağmen bazı öğrenciler geç kaldı. Sınava 1 dakika kadar geç kalan öğrenciler, dakikalarca görevlilere dil döktü. Tüm uğraşlara rağmen sınava alınmayan bazı üniversite adayları büyük üzüntü yaşadı. Sınava geç kaldığı için ağlayan bir öğrenci, sınav belgesini yırtıp çöpe attıktan sonra okuldan ayrıldı

Lisans Yerleştirme Sınavı’nın(LYS) ilk oturumu başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınava 09.45’ten sonra gelenler içeri alınmadı. LYS maratonu saat 10:00’da LYS-4 sosyal bilimler sınavı ile başladı. Fatih’teki Çapa Fen Lisesi’nde sınava giren öğrenciler aileleriyle birlikte erken saatte okula geldiler. Öğrenciler güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı. Okul girişinde emanet bürosu kurularak sınava sokulması yasak olan eşyalar teslim edildi.

ÖĞRENCİLER HAZIRLIKLI

LYS’ye katılan bir öğrenci sınava hazırlı geldiklerini belirterek çok çalıştığını söyledi. Aileler de çocukları gibi heyecanlı olduklarını ve çocuklarının sınavda başarılı olmasını istediklerini söyledi. Çocuklarını kapıda bekleyen bazı veliler gazete okurken bazı veliler de Kur’an-ı Kerim okudu.

15 DAKİKA KURALI UYGULANDI

10.00’da başlayan sınav için 15 dakika kuralı uygulandı ve kapılar 09.45’te kapatıldı. 09.45’ten sonra gelen 3 öğrenci sınava alınmadı. Çocuklarını bekleyen diğer veliler, öğrencilerin içeri alınması için polise ricacı oldular ancak polis öğrencileri içeri almadı. İçeri giremeyen öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.

SALONDAN ÇIKARILDI

Sınava katılan öğrencilerden olan Yusuf Günday kaşındaki piercing ile sınıfa girdi. Ancak öğretmenler, piercingi nedeniyle Günday’ı dışarı çıkardı. Ailesinin yanına geri dönen Günday, piercingi çıkardıktan sonra tekrar sınava girdi.

GİRİŞ KAĞIDINI UNUTTU, SON ANDA YETİŞTİ AMA…

Sınava gelen öğrencilerden biri giriş kağıdı olmayınca içeri alınmadı. Bu öğrenci en yakın internet kafeye giderek giriş kağıdını çıkarttı. Koşarak okula gelen öğrenciyi gören vatandaşlar yetişmesi dua etti. Görevli polis de öğrenciye yardımcı olmak için yola çıktı. Son anda içeri giren öğrenci 10 dakika sonra geri döndü. Vatandaşların üzgün bakışları arasında dışarı çıkan öğrenci yanlış sınava geldiğini söyledi. Yarın ki matematik sınavına katılması gereken öğrenci bugün ki sosyal bilimler sınavına geldiğini söyleyince üzülen veliler de rahat bir nefes aldı.

Sınava giren bir öğrenci, “Bölümüm sözel olmadığı için pek heyecanım yok. Hazırlandım, 1 senedir gerçekten iyi çalışıyorum. YGS'de iyi bir derecedeyim, hakkımızda hayırlısı” dedi.