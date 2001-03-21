Macron: Erdoğan’a teşekkür edeceğim

Macron: Erdoğan’a teşekkür edeceğim
10.6.2017 - 14:06

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’den sınır dışı edilip Fransa’ya gönderilen Fransız gazeteci Mathias Depardon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmesinde, "Erdoğan da yapması gerekeni yaptı, hatta yarın arayıp kendisine teşekkür edeceğim" dedi.

Hem sesini duymaktan hem de Fransız topraklarına vardığını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Macron "Yapmamız gerekeni yaptık, herhangi bir karşılığı olmadan açık, saydam şekilde talep ettik" dedi. Macron gazetecinin mesleğine devam edeceğini ve eve kavuşmanın tadını çıkarmasını söyledi.

"ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

Macron görüşmesinde, "Erdoğan da yapması gerekeni yaptı, hatta yarın arayıp kendisine teşekkür edeceğim" dedi. Tutukluluk şartlarını öğrenmek isteyen Macron "Kötü muamele gördünüz mü?" sorusunu sorup ayrıca Depardon’un diğer Avrupalı gazeteciler ile görüşüp görüşemediğini de öğrenmek istedi.

Öte yandan Macron’un neşeli ve olumlu tavırları gözlerden kaçmadı.

 

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