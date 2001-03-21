Manisa’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, saat 18.53’te, merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Gölmarmara ilçesine Deynekler köyünde saat 18.53'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Geniş alanda hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesinde saat 18.53'te yaşanan 5,1 şiddetindeki deprem bu ilçelerin yanısıra, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.

Afad depremin merkezini Saruhanlı olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkezini Gölmarmara ilçesi Deynekler beldesi olarak revize etti. 13,2 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. İftara hazırlanan vatandaşlar panik yaşadılar. Depremin Ege ve Marmara'da geniş bir bölgede hissedildiği ifade edildi.