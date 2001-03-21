Mardin’de sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada yasağın olduğu mahallelerde vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, “İlimiz Dargeçit ilçesi sözde Kerboran kırsal alanında faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat: 06:00 itibari ile ilimiz Dargeçit ilçesi Kısmetli, Klavuz ve Değerli Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

Murat Akgül