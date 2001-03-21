Mariani: Türkiye, Avrupa'yı susmak zorunda bıraktı

Fransa-Rusya Diyaloğu Derneği Eş Başkanı ve milletvekili Thierry Mariani, Türkiye'nin Avrupa'yı susmak zorunda bıraktığını söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan sağcı siyasetçi Mariani, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerginliğe değindi.

Mariani "Bugün Türkiye ne isterse yapabilir. Ben Avrupa Konseyi üyesiyim. Rusya AKPM'den çıkarıldı ve oy kullanma hakkından mahrum edildi. Türkiye'de olanlar, tutuklama dalgası ve hükümetin tutumu da göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin de çıkarılması gerek. Ancak Türkiye'ye bir yaptırım uygulanamıyor, zira tamamen tutsak olduk. Avrupa şu an çok kararsız. Hollanda'da tepkimizi ortaya koyduk, ancak bu sadece seçim öncesi kampanyalar dahilindeydi. Türkiye bizi susmak zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının, AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamayacağı için tehlike altında olmadığını kaydeden Mariani "Bu da Türkiye'nin ne isterse yapabileceği anlamına geliyor" dedi.