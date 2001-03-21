Mavi Tren'de doğum sürprizi

Mavi Tren'de doğum sürprizi
10.6.2017 - 16:21

Kayseri’den Adana’ya giden Anadolu Mavi Treni’nde seyahat eden kadının yolda doğum sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan hemşire görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak telefonla aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı.

Niğde' de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, yolcu olarak bulunduğu trende bir kız bebek dünyaya getirdi.

TELEFONLA TALİMAT ALARAK DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kayseri'den Adana'ya giden Anadolu Mavi Treni'nde seyahat eden Zekiye Kurt'un yolda doğum sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan bir hemşire, görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak cep telefonuyla aldığı talimatlarla hamile kadına müdahale etti. Tren, Niğde'nin Çiftehan Mevkii'ne yaklaştığı sırada Zekiye Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi.

ANNE VE BEBEK DAHA SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çiftehan Tren İstasyonu'na yönlendirilen sağlık görevlileri, önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye tıbbi müdahaleyi yaptı. Anne ve bebek ambulansla Adana'daki bir hastaneye götürüldü.

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