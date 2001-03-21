Melih Gökçek'in o iddiasına Meral Akşener'den yanıt

5.6.2017 - 12:16

Melih Gökçek'in, 'Kılıçdaroğlu, Akşener'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif etti' iddiasına yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i CHP'ye davet edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti. Bu iddiaya bizzat Meral Akşener cevap verdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun şahsıma teklif ettiği iddia edilen İstanbul BBB teklifi kesinlikle yalandır" dedi.

 

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