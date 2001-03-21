Melih Gökçek'ten şok ididalar

Melih Gökçek, gözaltına alındığına dair iddiaları yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı yönündeki iddialara ilişkin, "En ufak doğruluk payı olmayan, aslı astarı olmayan iddialar. Çünkü FETÖ'nün, PKK'nın, solcuların hedefiyim" dedi.

Bir televizyon programına katılan Melih Gökçek, referandum süreciyle ve son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine, Finlandiya ile dün akşam oynanan maçı kazanan A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik ederek başlayan Başkan Gökçek, referandum süreciyle ilgili, Türkiye genelinde evet oylarının yükseldiğini belirterek hayır oylarının yükseldiği yönündeki anketleri ve iddiaları da "masal" olarak nitelendirdi.

Gökçek, şunları kaydetti:

"İnşallah referandumdan keyifle çıkacağız. İşler gayet güzel gidiyor. Ankara'da 56-57'leri bulduk şu sırada. 60'a da çıkar Allah'ın izniyle. Ben hep Ankara'yı ölçerim. Oylar Ankara'da yukarı çıkıyorsa, Edirne'de de, Kars'ta da çıkıyordur. Türkiye'nin her yerinde bir yükseliş var. İzmir'de 46-47 olan 50'ye doğru çıkar. Ankara'da çıkan oy Kars'ta, Edirne'de, Antalya'da niye çıkmasın? Muhalifler şu an moral bozukluğu olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hele FETÖ; moralleri sıfır şu anda. 16 Nisan'ın bir milat olduğunu çok iyi biliyorlar. 16 Nisan'dan sonra biz de sırtımızı halka dayayacağız ve sonra 'hadi bakalım sizinle kavga etmek istemiyoruz' diyeceğiz. Avrupa ile de konuşacağız. Bizi Avrupa ile kavga ettiren de FETÖ'cüler. Kesin hayır çıkacak diyen anketçiler var, CHP milletvekilleri var. Gelin size hodri meydan. Gelin sizle iddiaya girelim, nesine istiyorsunuz? Biz razıyız, siz de razı olsanıza."

Gülen'in yeni video kaydı

Başkan Gökçek, Batı ülkelerinin referandumdan hayır çıkmasını istediğini de belirterek, "Seçimden bir ay sonra Türkiye sükunete girer, ekonomi uçmaya başlar. Evet'e yüzde 60 verin de dünya görsün gümbür gümbür bizim gücümüzü, bir başka olsun" dedi. Gökçek, bunun FETÖ terör örgütü başta olmak üzere iş birliği yapanların moralini sıfırlayacağını söyledi. FETÖ'cülerde şu an büyük moral bozukluğu olduğunu ve hapishanelerde bol bol itirafların ortaya çıktığını bildiren Gökçek, Fetullah Gülen'in yeni bir video bandını piyasaya sürdüğünü söyleyerek, "İktidar da Cumhurbaşkanı da darmaduman olacak diyor. Sen 17-25 Aralık'ta Cumhurbaşkanını götürmeye gittin, ayvayı yedin. Gezi olaylarında aynısını yedin. Bizim belediye seçimlerinde ayvayı yedin. İstanbul'da, arkasından Kasım seçimlerinde de tokadı yedin. 15 Temmuz'da darbe yaptın, orada tokat değil, tam Osmanlı şamarını yedin. Hem de halktan yedin. Şimdi moral sıfır. Ne yapacak adam? Aklınca son çırpınması. Hala inanan da var tabii. Hapishanedekiler çözülüyor. İnanılmaz bir çözülme var. O en güvendikleri adamlar bülbül gibi ötmeye başladı. Moral yüklemesi lazım, bunun tezgahı. Moral sıfır. Bir şey de yapmaları mümkün değil. Geçen gün söylentisi çıktı, millet sokağa döküldü. Aslı astarı yok" dedi.

"Aslı astarı olmayan iddialar"

Geçtiğimiz günlerde kendisinin gözaltına alındığı, belediyeye kayyum atandığı yolundaki sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin konuşan Melih Gökçek, "En ufak doğruluk payı olmayan, aslı astarı olmayan iddialar. Beni emniyete götürdüler, belediyeye kayyum atadılar. belediyenin kamyonları, iş makineleri sokağa çıkmış filan. Biz 24 saat çalışan bir belediyeyiz. Geceleri zaten çalışıyor araçlarımız. Bunlar neden yapılıyor? Çünkü solcusunun, FETÖ’cüsünün rakibiyim, PKK'cısının hedefiyim. CHP'lilerin, bütün milletvekillerinin hedefiyim" diye konuştu.

"MHP'den atılanlar da FETÖ adına iddialar üretiyor"

FETÖ'nün yanı sıra MHP'den atılanların da tamamen FETÖ adına iddialar pompaladığını kaydeden Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alevi-Sünni çatışması çıkarmış. 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa hiçbir şey çıkmaz kardeşim. Alevi-Sünni kardeştir. Allah'ın iziyle hiçbir şey olmaz. Millet rahatına baksın, evetleri biraz çok çıkartsın. 55 değil, 60 olsun. Yurt dışına baktığımız zaman da şöyle göğsümüzü gere gere söyleyelim. 60'a kadar çıkacaktır. Yükselmeye başladığında, devam eder. Anketlerde şu çıkıyor, PKK'nın hayır kampanyası dolayısıyla sağduyulu CHP'liler başta olmak üzere SP'lilerin, MHP'lilerin hayır vermesinin, PKK'yı yaşatmak, Avrupa'nın deresine su akıtmak olduğunun farkında. CHP'lilerin içinden, 'biz Tayyip Erdoğan'ı sevmiyoruz ama olayları görüyoruz. Türkiye için 'evet' vereceğiz' diyenlere, şerefimi temin ederim, rastlıyoruz."

"Almanya ile FETÖ iç içe geçmiş vaziyette"

Hollanda Hükümetinin ve polisinin, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile halka yönelik kaba ve seviyesiz uygulamalarını da hatırlatan Başkan Gökçek, Avrupa ülkelerinin 'hayır' cephesi oluşturduğunu söyledi. Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye karşı inanılmaz bir tavır var. Hollanda'da işin tadını öyle kaçırdılar ki, FETÖ'nün ekibinin telkinleriyle bunları yapıyorlar. Belediye başkanlarını, gazetecileri resmen satın alıyorlar. FETÖ bunları parayla esir alıyor, dilediği gibi kullanıyor. Almanya ile FETÖ iç içe geçmiş vaziyette. Niye bu kadar etkinler Almanya'da? Bu da zamanında bizim Türk diplomasisinde yaptığımız hatadan dolayı. FETÖ'cüler bütün elçiliklerde alt taraftaki kadroları doldurmuşlar. Dışişleri bünyesine dolmuş olanlar, onlar arkadaş oluyor, parayı da onlar veriyor. 16 Nisan'dan sonra elbette düzelteceğiz. Ama bunlar FETÖ'nün esiri. MHP'li, SP'li, sağduyulu CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; Bunlar benim kanıma dokunuyor. Sizin kanınıza dokunmuyor mu? 'Hayır' diyecek MHP'li kardeşim, öbür dünyada Allah'ın katında bunlarla beraber olmak ister misiniz?"

"Türkiye'de PKK devleti kurulacaktı'

Başkan Gökçek, referandumda 'evet' demenin en önemli nedeninin, çift başlılığı ortadan kaldırmak ve istikrarın sürmesi olduğunu söyledi. Referandumdan 'evet' çıkması durumunda tek adam olunacağı eleştirilerine de CHP'nin tarihinden söz ederek cevap veren Başkan Gökçek, Türkiye’de geçmiş dönemlerde yaşanan cumhurbaşkanı-başbakan çatışmalarına ilişkin de örnekler verdi. Başkan Gökçek, Başbakan Binali Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son derece uyumlu bir çalışma sergilediğini kaydederek, AK Parti döneminde gerçekleştirilen projeleri anlattı. PKK'lı sözde yöneticilerin referandumda 'hayır' diyeceği yönündeki röportajlarını seyirciyle paylaşan Başkan Gökçek,"FETÖ darbesi başarılı olsaydı, şimdi Güneydoğu'da PKK devleti olacaktı. Güneydoğu'da iş birliği yapan, o FETÖ'cü alçaklar. Düne kadar neden Güneydoğu'da muvaffak olamıyorduk. Daha düne kadar FETÖ'cü askerler, polisler, PKK'ya sinyal veriyordu. Özellikle MİT'in, polisin, jandarmanın, PKK'nın içindeki listesini veriyor. Bir seferinde 50 küsur, bir tanesinde 34 mit mensubunu infaz ediyorlar. Bu FETÖ'cüler böyle alçak. Sevmeyin beni nefret edin, ama ülkenizi sevin" ifadelerini kullandı.

“Yazıcıoğlu, FETÖ talimatıyla öldürüldü”

Başkan Gökçek, programın sonunda, hayatını kaybeden ve bugün ölüm yıl dönümü olan BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na Fatiha okuyarak, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesiyle ilgili tüm detayları da belgelerle göz önüne serdi. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, kesinlikle ve kesinlikle FETÖ'nün talimatıyla öldürüldüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Davada sanık olan askerlerin bir kısmının, Cumhurbaşkanımızı Marmaris'teki otelde basmak için organize edilen grubun içerisinde olduğunu biliyoruz, 2 tanesi tutuklandı. Ayrıca aynı gruptan başkaları da Yunanistan'a kaçtı. Dolayısıyla hepsi FETÖ’cü olduğuna göre, bu suikastın arkasında kesinlikle FETÖ'nün olduğu açık ve seçik ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Gökçek, programın sonunda, "CHP ve FETÖ İlişkileri" ismiyle yayına hazırladığı 'Sol Siyaset ve FETÖ İlişkileri' yeni adıyla yayınlanacak kitabını izleyicilere tanıttı.

Yağmur Yıldız