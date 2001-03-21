Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Bundan sonra Türkiye ile ilgili diğer sorun olan konularda görüşmelerime devam edeceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de ağırladığını Bulgar mevkitaşı Bojko Borissow ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili soruları cevapladı. Merkel, "İncirlikten Alman askerlerinin çekilmesini yaşanılan gelişmelerini doğal bir sonucudur. Alman ordusu Federal parlamentonun askerleridir. Bundan dolayı da milletvekillerimiz her zaman kendi ordusunu ziyaret etme hakkına sahiptir. Bu hak engellenmesi neticesinde İncirlik' ten ayrılma kararı aldık. Şimdi ise Ürdün'e taşınacağız. DEAŞ'a karşı mücadelede koalisyon güçleri ile görüşerek taşınma süresince nasıl bir katkı verebileceğimizi konuşacağız. Bu karardan sonra Türkiye ile aramızdaki ziyaret sorunu kalkmış oldu. Bundan sonra Türkiye ile ilgili diğer sorun olan konularda görüşmelerime devam edeceğiz. Türkiye ili ilgili çok yakın ilişkilerimiz var. Mültecilere engellemek için sınır güvenliğini arttırarak mülteci sorunları çözülmez. Karşılıklı görüşerek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışacak ve karşılıklı yardımlaşacağız. İncirlik'ten çekilmemiz iki ülke arasındaki münasebetlerin kesilmesi anlamına gelmemelidir" dedi.

Merkel, Bulgaristan'la ilgili ilişkileri ele aldıklarını kaydederek özellikle Bulgaristan'a Türkiye arasındaki sınır güvenliği için ve İnsan kaçakçılığı konusundaki duruşu ve Bulgaristan Schengen üyesi olmamasına rağmen sınır kontrolleri yapmasından dolayı da teşekkür etti. Bulgaristan'ın Balkon rotasında önemli bir görevi yerine getirdiğine de değinen Merkel, Avrupa Birliği'nin Bulgaristan'a maddi destek verdiğini ve Almanya olarak ta fiziki destek verdiklerini söyledi.

Mehmet Koca