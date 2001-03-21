Merkel, Erdoğan'dan Deniz Yücel'in salıverilmesini istedi

26.5.2017 - 00:08

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile Brüksel'de yaptığı görüşmede İncirlik meselesi de gündeme geldi.

Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaşandığı bir dönemde gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel PKK propagandasından tutuklanmıştı.

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