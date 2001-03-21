Merkel'i zorlayan Erdoğan sorusu

Merkel'den önemli Türkiye açıklamasıAlmanya Başbakanı Merkel, AB'nin Türkiye ile sürdürdüğü üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda, açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel, Alman "Passauer Neue Presse" gazetesine verdiği mülakatta, "Erdoğan'a yönelik ılımlı açıklamalarınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?" şeklindeki bir soruya karşılık, önemli olanın ortaya çıkacak sonuç olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile sürdürdüğü üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda, anayasa referandumundan sonra gelişmelere bakarak karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, Alman "Passauer Neue Presse" gazetesine verdiği mülakatta, "Erdoğan'a yönelik ılımlı açıklamalarınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?" şeklindeki bir soruya karşılık, önemli olanın ortaya çıkacak sonuç olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmelerde her şeyi açıkça dile getiriyorum. Ancak Başbakan olarak Türkiye ile ilişkilerimizi jeopolitik açıdan ve burada Almanya'da bulunan milyonlarca Türk asıllı insanın birlikte yaşaması açısından da bir bütün olarak düşünüyorum." diye yanıtladı.

Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiğini, aksi takdirde gelecekte atılabilecek bazı adımları saklı tuttuklarını dile getirdiğini hatırlatan Merkel, "Bu tür benzetmeler, Nasyonal Sosyalizmin dehşetini hafife aldığı için de yersizdir." dedi.

Gelişmeler sonucunda Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğinin sorulması üzerine de Merkel, "Türkiye'deki referandumun sonucunu ve daha sonrasını da beklememiz gerekir. Türkiye'deki anayasa değişikliği planlarını büyük endişe ile karşılayan Avrupa Konseyinin Venedik Komisyonu kararını da çok ciddiye alıyoruz." şeklinde konuştu. TRT HABER