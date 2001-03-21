Merkel Katar için Türkiye'yi işaret etti

Merkel Katar için Türkiye'yi işaret etti
10.6.2017 - 22:09

Merkel’den İran ve Türkiye’ye Katar çağrısı..Almanya Başbakanı Merkel, Katar krizi nedeniyle ilgili anlaşmazlığın giderilmesi için tüm Körfez ülkelerinin yanı sıra İran ve Türkiye’nin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Meksika’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Katar konusuna değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgedeki tüm aktörlerin katkısı olmadan bu “çok tedirgin edici” durumun açıklığa kavuşturulmasının imkansız olduğunu belirtti.

Krizin çözümü için Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin birlikte çaba sarf etmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Merkel, “Suriye’de, Libya’da veya Irak’ta gördüğümüz gibi, belli aktörler görüşmelerin dışında kaldığı takdirde krizlerin siyasi çözümüne ulaşması mümkün olmuyor. Bu Katar’ı da, Türkiye’yi de, İran’ı da kapsıyor” şeklinde konuştu.

Almanya’nın arabulucu rolü üstlenmeyi planlamadığını belirten Merkel, “Ancak çıkarlarımız açısından, bölgedeki dengelerin korunmasına özen göstereceğiz” dedi.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI EL SANİ, GABRIEL İLE GÖRÜŞTÜ

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani ise, krizin patlak vermesinin ardından yaptığı ilk yurtdışı seyahati kapsamında Almanya’ya geldi. Aşağı Saksonya eyaletindeki Wolfenbüttel kentinde Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşen Katarlı bakan, ülkesinin krizin çözümü için diplomasinin en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.

Gabriel de gerilimin tırmanmaması yönünde uyarıda bulundu ve tarafların diplomatik çözüme yönelmeleri gerektiğini belirtti.

 

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