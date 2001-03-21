Merkel MİT listesindeki o ismi yeni öğrenmiş!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Alman Haberalma Servisi'ne (BND) verdiği FETÖ'cü listesi Almanya'yı karıştırdı. Oklar Alman Haberalma Servisi Başkanı Bruno Kahl'e döndü. Alman gazetesi FAZ'ın haberine göre Başbakan Merkel, MİT'in listesinde bir Alman milletvekilinin adının yer aldığını basından öğrendi.

ALMANYA günlerdir MİT'in Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye, Fethullah Gülen hareketine yakın olduğu şüphesiyle verdiği listeyi tartışıyor. Alman Federal Savcılığı, MİT'in Almanya'da casusluk faaliyetleri yaptığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya, MİT'in Almanya'da niçin böyle bir liste hazırladığını tartışırken, şimdi oklar, listeyi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan alan BND Başkanı Bruno Kahl'e döndü. Almanya'nın ciddi gazetelerinden “Frankfurter Allgemeine” Gazetesinin (FAZ) haberine göre, Başbakan Merkel, MİT'in listesinde bir Alman milletvekilinin adının yer aldığını basından öğrendi. Dışişleri Bakanı Gabriel ve İçişleri Bakanı de Maiziere'nin de önceden haberi yoktu. MİT'in BND'ye bir liste verdiği haberi ilk olarak pazartesi günü Alman kamuoyuna yansıdı.

Alman Bakan: MİT belgesi provokasyon olabilir

Merkel, salı günü Başbakanlıkta, istihbarat başkanları ve yetkili bakanlarla güvenlik durumu değerlendirmesi yaptı. İstihbarat Başkanları bu toplantıda listede Alman Türk Parlamenterler Grubu Başkanı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering'in adının yer aldığı konusunda bir bilgi vermedi. Aynı gün akşam Alman basını listede Michielle Müntefering ve bir eyalet milletvekilinin adının yer aldığını duyurdu.

MERKEL ÇOK KIZDI

Çarşamba sabahı Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Gabriel, İçişleri Bakanı de Maiziere Federal Güvenlik Kurulu'nda biraraya geldi. Toplantıya BND Başkanı Bruno Kahl de çağrıldı ve 1.5 saat Türkiye ile gerilen ilişkiler ele alındı. FAZ'in güvenlik birimlerine dayanarak verdiği habere göre hükümetin üst düzeyi, listede Alman milletvekilinin adının yer aldığı haberini basından öğrendikleri için BND Başkanı Kahl'e kızgın. Ancak BND Başkanı Kahl, listede adı geçen milletvekili konusunda kendisinin de bilgilendirilmediğini savundu. Listede milletvekili Michelle Müntefering adını ilk olarak Alman Asayiş Şubesi (BKA) pazartesi günü keşfetti ve milletvekilini bilgilendirdi.