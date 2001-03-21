Mesut Barzani'den bağımsızlık referandumu çıkışı

31.3.2017 - 10:22

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti Erbil kentindeki başkanlık konutunda kabul etti.

Görüşmede Guterres ve Barzani, uluslararası toplumun IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacılar için vermesi gereken insani yardım, terör örgütü DEAŞ sonrası Irak'ın sorunlarının çözümü ve IKBY'nin kaderini tayin edecek "bağımsızlık referandumunu" ele aldı.

Rûdaw’a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, Barzani'nin BM Genel Sekreterine, 2Bizden duymanızı istiyorum, en yakın zamanda referandum yapacağız. Bu isteğimizi anlayışla karşılamanız bizi mutlu eder" ifadesini kullandığını söyledi.

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Erbil'e ziyaretlerinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyete teşekkür eden Barzani, "Dünyanın IKBY halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini" söyledi.

IKBY'ye yardımlarından dolayı uluslararası koalisyon güçlerine ve BM'ye teşekkür eden Barzani, Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun ortak hareket etmesi sonucu elde edilen büyük zaferlerden dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Guterres ise iç göçmen ve sığınmacı meselesi konusunda uluslararası toplumun IKBY'ye yardımları sunma konusunda yetersiz kaldığını, bunun telafi edilmesi için de tüm imkanlarını seferber edeceğini aktardı.Guterres, BM'nin tüm kurumlarının özellikle DEAŞ sonrası sorunların çözülmesi için Irak ve IKBY ile tam dayanışma içerisinde hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi.

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